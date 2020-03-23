Прямой эфир
Сюжет:

В ЕС заявили о пробках длиной 40 км из-за коронавируса

0
Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пробки на границах Евросоюза достигли 40 км, а время ожидания пересечения в этих местах составляло до 18 часов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 23 марта.

Всё выключено: Испанию отправили в карантин
Еще одна европейская страна закрылась от окружающего мира

Фон дер Ляйен пояснила, что некоторые меры по приостановке распространения коронавируса на территории ЕС привели и к замедлению транспортной системы содружества.

«Это (многокилометровые пробки. ― Ред.) должно прекратиться. Медицинский контроль на границах может быть важной вспомогательной мерой для борьбы с эпидемией, однако он не должен приводить к параличу транспорта», ― подчеркнула глава ЕК в своем видеообращении в Twitter.

В связи с этим, по словам фон дер Ляйен, в настоящий момент Еврокомиссия выпустила рекомендации для организации «зеленых коридоров», чтобы транспорт со всеми видами товаров мог пересекать границы ЕС без проблем.

Так, время пересечения границы Содружества не должно превышать 15 минут, а страны ЕС должны отменить такие местные запреты, как, например, ограничение проезда грузовиков ночью или в выходные дни. Еще глава ЕК призвала сократить количество бумажной работы для водителей любой национальности для еще лучшего сокращения времени ожидания.

Ранее, 16 марта, Еврокомиссия предложила ввести временный запрет на въезд в Евросоюз на 30 дней за исключением неотложных поездок. В настоящий момент большинство стран ЕС закрыли свои границы, а также ввели ряд ограничений на внутренние передвижения.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболели более 351 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умерли 15 372 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Китай поставит ЕС 2 млн хирургических масок для борьбы с коронавирусом
Семь стран ЕС сообщили о введении погранконтроля из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020