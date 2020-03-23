В ЕС заявили о пробках длиной 40 км из-за коронавируса

Пробки на границах Евросоюза достигли 40 км, а время ожидания пересечения в этих местах составляло до 18 часов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 23 марта.

Фон дер Ляйен пояснила, что некоторые меры по приостановке распространения коронавируса на территории ЕС привели и к замедлению транспортной системы содружества.

«Это (многокилометровые пробки. ― Ред.) должно прекратиться. Медицинский контроль на границах может быть важной вспомогательной мерой для борьбы с эпидемией, однако он не должен приводить к параличу транспорта», ― подчеркнула глава ЕК в своем видеообращении в Twitter.

В связи с этим, по словам фон дер Ляйен, в настоящий момент Еврокомиссия выпустила рекомендации для организации «зеленых коридоров», чтобы транспорт со всеми видами товаров мог пересекать границы ЕС без проблем.

Так, время пересечения границы Содружества не должно превышать 15 минут, а страны ЕС должны отменить такие местные запреты, как, например, ограничение проезда грузовиков ночью или в выходные дни. Еще глава ЕК призвала сократить количество бумажной работы для водителей любой национальности для еще лучшего сокращения времени ожидания.

Ранее, 16 марта, Еврокомиссия предложила ввести временный запрет на въезд в Евросоюз на 30 дней за исключением неотложных поездок. В настоящий момент большинство стран ЕС закрыли свои границы, а также ввели ряд ограничений на внутренние передвижения.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболели более 351 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умерли 15 372 человека.