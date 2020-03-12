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Турция переносит начало туристического сезона из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой выступил с рекомендацией к отельерам перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает телеканал NTV.

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Министр сделал такое заявление после совещания в министерстве здравоохранения, в котором помимо Эрсоя участвовали министр здравоохранения Фахреттина Коджа и министр торговли Рухсар Пеккан.

Также Эрсой сообщил, что правительство намерено предпринять ряд мер для поддержки туристического бизнеса в сложившейся ситуации.

Ранее, 10 марта, Коджа подтвердил первый случай заражения коронавирусом нового типа в Турции.

Эпидемия атипичной пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, по всему миру подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4292 человека. О случаях заражения сообщили 114 стран.

Ранее 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Кроме этого, стало известно, что в России за последние сутки зафиксировали восемь новых случаев коронавируса.

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