Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Турции

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране, сообщает местный телеканал NTV.

Прилетевший из Европы мужчина пожаловался на высокую температуру и кашель и был доставлен в больницу и изолирован. Тест на коронавирус показал положительный результат.

Мужчина является гражданином Турции. В данный момент его состояние не вызывает опасений, сообщил министр. Члены семьи и контактировавшие с заболевшим находятся под наблюдением врачей.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждено почти 114 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили более 100 стран.

8 марта стало известно, что на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом вышла Италия. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент.