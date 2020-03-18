Турция отложила введение налога на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в республике пакета экономических мер по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в среду, 18 марта, сообщает портал Emlak365.

«Правительство разработало в рамках борьбы с коронавирусом «дорожную карту», в соответствии с которой предусмотрены шаги по экономической поддержке бизнеса и граждан в этот сложный период вынужденного бездействия. На эти цели выделено 100 млрд лир (около $15,5 млрд. — Ред.). В частности, до ноября переносится введение в действие налога на проживание в отелях», — сказал Эрдоган журналистам в Анкаре.

9 декабря 2019 года Эрдоган подписал законопроект о введении налога на проживание в отелях. Его ставка с 1 апреля 2020 года должна была составить 1%, с 1 января 2021 года пойти на повышение до 2%.

По данным Worldometers на 18 марта, количество зараженных новым типом коронавируса в Турции достигло 98 человек, один человек погиб.

Вспышка инфекции SARS-CoV-2 стала распространяться в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По данным на 18 марта, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 204,2 тыс. Выздоровели более 82,1 тыс. человек , при этом 8244 пациента умерли. В России за последние сутки зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом, число инфицированных выросло до 147.