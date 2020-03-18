Власти Москвы призвали жителей старше 60 лет оставаться дома

Московские власти рекомендовали жителям столицы старше 60 лет не посещать мест массового скопления людей. Об этом в среду, 18 марта, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По его данным, москвичам старшего возраста направлены SMS и письма на электронную почту. Им рекомендовано не посещать торговые центры, кафе, театры, стадионы и магазины. По возможности, лучше оставаться дома, добавили в штабе.

Ранее в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил Минздраву Московской области разработать и обеспечить порядок проверки на коронавирус граждан, не имеющих симптомов ОРВИ и не вступавших в контакт с заболевшими COVID-19.

По состоянию на 18 марта в России подтверждено 147 случаев заболевания коронавирусом.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 140 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным международного статистического бюро Worldometers на 18 марта, во всем мире заразились 197 802 человека, умерли 7955, а излечились 81 695 пациентов.