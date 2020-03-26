Эксперт рассказал о наличии в РФ быстрых тестов и вакцины от хантавируса

Россия занимает второе место после Китая по количеству подтвержденных случаев геморрагической лихорадки, вызванной хантавирусами. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

25 марта в Китае зафиксировали смерть от хантавируса. Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус. Эта смерть сильно взволновала мир, который сейчас борется с эпидемией нового коронавируса.

Хантавирус — особый патоген, который распространяется только на территории некоторых стран. Он вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом — это такой вид болезненного состояния, которое сопровождается высокой температурой, внутренними кровотечениями и отказом почек. Вирус передается в основном от грызунов трех разных подсемейств: мышей, полевок и хомяков.

Руководитель научного направления Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Евгений Ткаченко рассказал, что подобные случаи и их симптоматика хорошо известны китайским врачам, поэтому они быстро сделали нужный тест и выявили патоген.

Российские эпидемиологи также давно изучили патоген, для его лечения разработаны быстрые тесты, которые позволяют получить результат в течение часа, и вакцина, которая пока не прошла клинические испытания.

«Несомненно, хантавирусом заражается меньшее количество людей, нежели коронавирусом. Но пандемия пройдет, а ежегодная ситуация с геморрагической лихорадкой останется. Поэтому так важно провести клинические испытания нашей вакцины и иметь ее запас на будущее. Китайский препарат нам не подходит, так как у них абсолютно другие вирусы», — подчеркнул эксперт.

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