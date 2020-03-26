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Эксперт назвал главный фактор в борьбе с коронавирусом в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Распространение коронавируса в России может пойти на спад, только если все жители проявят дисциплину и самоизолируются на период нерабочей недели. Об этом сказал ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, академик РАН Петр Глыбочко 26 марта.

«Каникулы объявлены не для того, чтобы мы отдыхали, а чтобы мы были дома, самоизолировались от общества и не ходили в какие-то общественные места», — подчеркнул он в комментарии «РИА Новости».

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По словам Глыбочко, власти работают на предупреждение, но эффективность принятых мер зависит от их соблюдения гражданами.

Накануне президент Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля. В этот период россиянам предписано соблюдать домашний режим, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране.

Выполнять свои обязанности продолжат только сотрудники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.

При этом работодатели будут обязаны измерять работникам температуру тела и не допускать на рабочее место тех, у кого она окажется повышенной.

Руководителям компаний других сфер деятельности рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы. К 24 марта на «удаленке» работали около 80% россиян.

На необходимость уйти на самоизоляцию на время нерабочей недели указал и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что данный период позволит властям принять «дополнительные возможности по борьбе с распространением инфекции».

Также на домашний режим должны уйти пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями. Для компенсации возможных допрасходов им будет предоставлена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. рублей. Для доставки продуктов, лекарств и больничного листа можно обратиться к соцработникам по телефону 8-495-870-45-09.

По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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