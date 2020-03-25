Итальянские врачи развеяли главный миф о коронавирусе

Распространение коронавируса не зависит от климатических условий, его активность не спадет со сменой сезона. К такому выводу пришли итальянские врачи, пишет издание Il Giornale в пятницу, 25 марта.

Исследования провели специалисты из Миланского университета Бикокка, Римского университета III и Кьети-Пескара. Эксперты проанализировали динамику заболеваемости в китайском Ухане и итальянских Ломбардии и Венеции и не обнаружили взаимосвязи между числом пациентов и климатическими условиями.

Вирусолог Роберто Буриони отметил, что вирусы действительно меньше распространяются в жаркую погоду, однако давать какой-либо обнадеживающий прогноз в связи с этим нельзя. Специалист уверен, что к снижению уровня заболеваемости приведет не жаркая погода, а превентивные меры, принимаемые большинством стран.

Кроме того, лабораторно подтвержденных доказательств влияния высоких температур на вирус SARS-CoV-2 нет, подчеркивает Буриони. Таким образом, эксперт пришел к выводу, что к лету активность коронавируса не спадет, вопреки мнению многих экспертов.

Российский вирусолог Михаил Щелканов, наоборот, уверен, что вспышка коронавирусной инфекции пойдет на спад к лету. Эксперт указывает, что SARS-CoV-2 чувствителен к влажности и ультрафиолету, а значит, его активность с мая начнет снижаться.

Аналогичного мнения придерживается и главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Так же как и Буриони, Брико указывает на эффективность принимаемых странами мер, благодаря которым можно предотвратить заболеваемость COVID-19 большей частью населения планеты.

В отличие от данных прогнозов в немецком Институте Роберта Коха предрекают более долгую активность коронавирусной инфекции. Эксперты полагают, что вспышка COVID-19 продлится два года, при этом каждый пятый случай заражения будет тяжелым.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 435 тыс. случаев заболевания, скончались 19 тыс. человек, вылечились более 111 тыс. пациентов.

По состоянию на 25 марта, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.

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