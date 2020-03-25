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Египтянка погибла от отравления хлором в попытке защититься от COVID-19

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Atta
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Жительница Египта погибла от отравления хлором после того, как провела дезинфекцию квартиры в попытке защититься от коронавирусной инфекции COVID-19, трое ее детей и супруг госпитализированы с симптомами отравления, сообщает в среду, 25 марта, портал an-Nahar со ссылкой на данные прокуратуры провинции Гиза.

По данным издания, египтянка использовала для дезинфекции квартиры средства с содержанием хлора и спирта. Как установила медицинская экспертиза, в пищу, приготовленную на ужин, попали пары хлора, что привело к гибели женщины и отравлению троих ее детей и мужа.

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24 марта в рамках борьбы с коронавирусом в Египте был введен комендантский час с 19:00 до 6:00 по местному времени по всей стране. К нарушителям режима власти применят санкции в рамках закона о чрезвычайном положении.

16 марта Египет сообщил о прекращении авиасообщения со всеми странами с 19 по 31 марта.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Египте зафиксировано 402 случая заболевания коронавирусом, погибли 20 человек, из больниц выписаны 80 пациентов.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 25 марта, в Киргизии зафиксировано 44 случая заражения коронавирусом. В России, по последней информации, диагностировано 658 случаев заражения, выздоровели 29 человек.

Вспышка COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 428 тыс. случаев заболевания, скончались более 19 тыс. человек, из больниц выписаны 109,9 тыс. пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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