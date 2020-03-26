В ВОЗ назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса будет готова не ранее чем через год. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович 26 марта.

Она подтвердила, что работа над созданием вакцины ведется специалистами во многих странах, в том числе в России, однако данный процесс является долгим и трудоемким.

«Этот процесс многостадийный и длительный, который включает не только синтез самого препарата, но и тщательные клинические испытания. <…> Таким образом, речи о производстве пока не идет», — сказала она «Интерфаксу».

Предсказывать пик заражения коронавирусом в РФ Вуйнович не стала, отметив при этом, что количество случаев инфицирования растет. Когда заболеваемость COVID-19 пойдет на спад, зависит от принимаемых властями мер и поддержки их населением, подчеркнула она.

Российские специалисты уже разработали шесть вакцин от коронавирусной инфекции, сейчас проводятся их испытания. В частности, государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже тестирует прототипы на лабораторных животных. Предположительно, внедрить препарат получится в IV квартале текущего года.

Разработка вакцины от Федерального медико-биологического агентства уже прошла первую фазу. Оставшиеся испытания должны завершиться к июню, а получение финального варианта препарата займет 11 месяцев.

Ранее в марте ученые смогли секвенировать полный геном коронавируса. Первые снимки вируса SARS-CoV-2 под микроскопом уже показали в лаборатории «Вектор».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471,7 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114,7 тыс. пациентов.

По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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