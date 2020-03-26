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Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Армении

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Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян
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В Армении зафиксирована первая смерть от коронавирсуной инфекции. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает Asekose.am со ссылкой на пресс-секретаря министра здравоохранения страны Алину Никогосян.

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Жертвой инфекции стал 72-летний пациент Норкской инфекционной клинической больницы. Врачи не смогли помочь ему победить коронавирус, так как он развивался у него на фоне ишемической болезни сердца, двухсторонней пневмонии, гипертонии и еще нескольких тяжелых заболеваний.

Мужчина находился в реанимации со вчерашнего дня в тяжелом состоянии.

По данным Worldometer на 26 марта, в Армении зафиксировано 290 случаев заражения коронавирусом — 15 за последние сутки.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. За пределами Китая болезнь была диагностирована в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По последним данным на сегодняшний день, в мире заражено более 491 тыс. человек, умерло более 22 тыс., выздоровели более 118 тыс.

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