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Завод в Удмуртии до конца 2020 года выпустит 10 тыс. аппаратов ИВЛ

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До конца 2020 года завод «Аксион» в Удмуртии планирует серийно выпустить 10 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом на своей странице в соцсетях написал гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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По его словам, которые приводит ИА «Сусанин», концерн «Аксион» подал документы, необходимые для получения регистрационного удостоверения на производство аппаратов ИВЛ для экстренной помощи. Сейчас в больницах Удмуртии — 303 аппарата ИВЛ. Власти планируют закупить еще 13.

Ранее правительство определило концерн «Радиоэлектронные технологии» единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для Минпромторга. Министерство получит 7,5 млрд рублей на закупку оборудования. Средства выделяются из Резервного фонда правительства России.

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