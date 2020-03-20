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Томская область закупит аппараты ИВЛ на 8 млн рублей

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Томской области выделили субсидию в размере 8 млн рублей на покупку семи аппаратов искусственной вентиляции легких. В администрации региона при этом отмечают, что медицинские учреждения имеют все необходимое оборудование для лечения тяжелой формы респираторных заболеваний.

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Как уточняет РИА «Томск» со ссылкой на замгубернатора по социальной политике Ивана Деева, в регионе был выявлен один подтвержденный случай заболевания COVID-19. Госпитализированы девять человек, но наличие вируса у них не подтвердилось.

Еще один пациент с предварительным диагнозом ОРВИ проходит лечение в инфекционной больнице Северска. Результаты теста на коронавирус будут известны в течение дня. У всех заболевших состояние удовлетворительное, отметил Деев.

На режиме самоизоляции дома остаются 121 житель Томской области. Соблюдение ими карантина контролируют сотрудники Роспотребнадзора. Нарушителей привлекут к ответственности.

18 марта сообщалось, что все регионы Сибирского федерального округа, включая Томскую область, ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с распространением коронавируса.

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