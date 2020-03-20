Томская область закупит аппараты ИВЛ на 8 млн рублей

Томской области выделили субсидию в размере 8 млн рублей на покупку семи аппаратов искусственной вентиляции легких. В администрации региона при этом отмечают, что медицинские учреждения имеют все необходимое оборудование для лечения тяжелой формы респираторных заболеваний.

Как уточняет РИА «Томск» со ссылкой на замгубернатора по социальной политике Ивана Деева, в регионе был выявлен один подтвержденный случай заболевания COVID-19. Госпитализированы девять человек, но наличие вируса у них не подтвердилось.

Еще один пациент с предварительным диагнозом ОРВИ проходит лечение в инфекционной больнице Северска. Результаты теста на коронавирус будут известны в течение дня. У всех заболевших состояние удовлетворительное, отметил Деев.

На режиме самоизоляции дома остаются 121 житель Томской области. Соблюдение ими карантина контролируют сотрудники Роспотребнадзора. Нарушителей привлекут к ответственности.

18 марта сообщалось, что все регионы Сибирского федерального округа, включая Томскую область, ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с распространением коронавируса.