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Систему онлайн-образования начали тестировать в вузе Томска

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C понедельника, 16 марта, в Томском политехническом университете (ТПУ) начали тестировать системы для дистанционного обучения. Это связано с распространением нового коронавируса.

Как сообщает РИА «Томск» со ссылкой на первого проректора ТПУ Андрея Яковлева, специалисты должны проверить готовность университета к переходу на дистанционное обучение. В случае возникновения проблем необходимо выработать их решение.

Сейчас в ТПУ разработано более 1,2 тыс. онлайн-курсов, доступных в LMS Moodle. Оперативно разместить учебные материалы в новом курсе и подключить к нему студентов могут более 60% преподавателей ТПУ, которые прошли обучение.

Студенты смогут выполнять лабораторные работы с помощью виртуальных комплексов и VR-симуляторов оборудования. Для них также создали удаленный доступ к электронным изданиям. Речь идет о более 80 млн документов, таких как учебники, пособия и научные статьи.

15 марта Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение.

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