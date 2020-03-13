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Всероссийский форум кардиологов отменили в Томске

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Всероссийский форум «Кардиология XXI века: альянсы и потенциал», который должен был пройти в Томске 23–24 апреля, перенесен на конец 2020 года из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на официальном сайте мероприятия.

По словам председателя форума, директора томского НИИ кардиологии Сергея Попова, новая дата будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире, передает РИА «Томск».

«Массовые мероприятия не рекомендованы во всех странах, которые затронула инфекция, в том числе в России. Введенные ограничения на перемещение иностранных граждан неизбежно приведут к изменению программы форума, которая ранее уже была серьезно сокращена в связи с нерабочим днем голосования 22 апреля», — добавил Попов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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