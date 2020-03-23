Около 200 аппаратов ИВЛ закупят в Пензе

Власти Пензенской области подали заявку в Минздрав России на дополнительную закупку около 200 аппаратов искусственной вентиляции легких и около 140 носилок для госпитализации больных.

Об этом губернатору Ивану Белозерцеву сообщил региональный министр здравоохранения Александр Никишин на совещании по обеспечению области средствами защиты и аппаратами ИВЛ на фоне пандемии коронавируса.

По словам министра, двухнедельный запас лекарств есть во всех медицинских учреждениях региона. Масками больницы также обеспечены. Но будут закупаться и дополнительные лекарства.

По последним данным, которые приводит ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на Никишина, в центре специализированных видов медицинской помощи сейчас находятся 63 пациента с пневмонией. Постепенно обстановка стабилизируется, поскольку раньше в день госпитализировали по 130–140 пациентов, сказал Никишин.

Людей с отрицательным анализом на коронавирус переводят в другие больницы. Пока этот диагноз поставлен лишь одной местной жительнице. В областной больнице на ИВЛ находятся четыре человека.

Ранее была информация, что в Пензенской области есть 680 аппаратов ИВЛ. Из них 200 аппаратов предназначены для группы тяжелых больных.

23 марта главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико спрогнозировал, что активность коронавируса пойдет на спад в апреле-мае из-за смены сезона.