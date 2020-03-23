Прямой эфир

Около 200 аппаратов ИВЛ закупят в Пензе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Пензенской области подали заявку в Минздрав России на дополнительную закупку около 200 аппаратов искусственной вентиляции легких и около 140 носилок для госпитализации больных.

Об этом губернатору Ивану Белозерцеву сообщил региональный министр здравоохранения Александр Никишин на совещании по обеспечению области средствами защиты и аппаратами ИВЛ на фоне пандемии коронавируса.

По словам министра, двухнедельный запас лекарств есть во всех медицинских учреждениях региона. Масками больницы также обеспечены. Но будут закупаться и дополнительные лекарства.

Время решений: кабмин сократил срок согласования документов до четырех часов
Правительство оптимизировало работу в условиях распространения коронавируса

По последним данным, которые приводит ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на Никишина, в центре специализированных видов медицинской помощи сейчас находятся 63 пациента с пневмонией. Постепенно обстановка стабилизируется, поскольку раньше в день госпитализировали по 130–140 пациентов, сказал Никишин.

Людей с отрицательным анализом на коронавирус переводят в другие больницы. Пока этот диагноз поставлен лишь одной местной жительнице. В областной больнице на ИВЛ находятся четыре человека.

Ранее была информация, что в Пензенской области есть 680 аппаратов ИВЛ. Из них 200 аппаратов предназначены для группы тяжелых больных.

23 марта главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико спрогнозировал, что активность коронавируса пойдет на спад в апреле-мае из-за смены сезона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу
Врач оценил динамику заражений коронавирусом в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020