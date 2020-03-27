РФПИ заявил об изучении возможности удаленного измерения температуры

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает с правительством Москвы применение камер для распознавания лиц и дистанционного измерения температуры тела. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» глава фонда Кирилл Дмитриев в пятницу, 27 марта.

«Во многом мы очень сильно развернули деятельность РФПИ именно на борьбу с коронавирусом. Как вы видите, мы инвестировали в тестовую систему, в производство препарата, вместе с правительством Москвы обсуждаем применение камер, которые распознают лица и дистанционно измеряют температуру человека», — сказал он.

Также фонд анализирует инвестиции в системы искусственного интеллекта по распознаванию обычной пневмонии от пневмонии, которая возникла в результате коронавируса SARS-COV-2.

По словам Дмитриева, РФПИ чувствует большую социальную ответственность, и многие компании предпринимают какие-то действия, помогающие бороться с коронавирусом. Он подчеркнул, что здесь фокус не на финансовой отдаче, а на социальной ответственности. Глава фонда привел в пример клинику «Мать и дитя», которая выразила готовность принимать пациентов с этой инфекцией.

РФПИ вместе с японской Mirai Genomics создали тест-системы для определения наличия коронавируса. На прошлой неделе систему одобрил Росздравнадзор, она уже активно используется в клиниках «Мать и дитя», «Архимед», сети лабораторий KDL, а также в корпорациях, например, «Фосагро».

Дмитриев добавил, что тест прошел сертификацию в Австрии и фонд подал на разрешение использовать его в США. «Полагаем, что наша технология будет использоваться ведущими странами», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что РФПИ вложил в экспресс-тесты и дал гарантии на сумму более 1 млрд рублей. Кроме того, фонд вкладывает сотни миллионов рублей в производство нового препарата «Фавипиравир», одного из тех, что показал в Китае очень высокую эффективность. Сейчас фонд собирается инвестировать в тест иммунно-ферментного анализа. Эти тесты по антителам в крови работают, когда человек уже заболел и у него выделились антитела.

Накануне РФПИ заявил о создании совместного предприятия с группой компаний «ХимРар», которое займется производством «Фавипиравира» и других антивирусных инновационных лекарств. Выпуск первых экземпляров ожидается в апреле, и в течение года планируется сделать 600 тыс. упаковок препарата.

Ранее, 23 марта, стало известно, что два научных центра Федерального медико-биологического агентства в Москве и Санкт-Петербурге разрабатывают противовирусные препараты по борьбе с коронавирусом.