ФАС проследит за ценами на социально важные товары

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усилит контроль за ценами на социально значимые товары. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Цены на продукты в сетевых магазинах будут проверяться каждый день, в том числе в выходные. В поручении главы ФАС Игоря Артемьева говорится, что особое внимание будет уделено хлебу, крупам, мясу, яйцам, маслу, а также ряду овощей и фруктов.

На сайтах территориальных управлений ФАС работает горячая линия, на которую все желающие могут сообщить о фактах повышения цен.

17 марта пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко рассказал «Известиям», что запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, однако идет постоянное пополнение. По его словам, пустые полки в магазинах появляются из-за проблем в логистике, а не из-за дефицита товара.

Представитель АКОРТ подчеркнул, что ситуацию со снабжением контролируют правительство и местные администрации.