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Zewa сообщила о росте спроса на туалетную бумагу на 40%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Производитель туалетной бумаги Zewa группы компаний Essity сообщил о росте спроса на потребительские товары по сравнению с прогнозируемым на 30–40%.

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Как пишет в субботу, 21 марта, РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы компании, производитель пытается удовлетворить возросший потребительский спрос, однако у него может не хватить производственных мощностей.

Представители компании уверены, что спрос на их продукцию снизится в апреле, так как потребители сделают все необходимые им запасы. Апрельского падения ожидают и в сфере гостинично-ресторанного бизнеса (HoReCa), где на сегодняшний день, по данным издания, заказы намного превышают их запланированный объем.

Падение спроса на профессиональные гигиенические средства в производственной сфере из-за отсутствия комплектующих и массовый переход большинства работников на «удаленку» также, по мнению Essity, спровоцируют уменьшение продаж.

«Мы ожидаем существенное падение продаж в апреле, около 20%, ввиду практически полного прекращения деятельности предприятий сегмента HoReCa, коммерческого сектора и общественных заведений», — отметили в пресс-службе компании.

Стабильность, уверены в компании, покажет пищевая промышленность, а рост в следующем месяце может продемонстрировать цена на продукцию производителя из-за скачков курсов валют.

На фоне распространения коронавирусной инфекции по всему миру наблюдается крайне высокий спрос на туалетную бумагу. Так, 20 марта полицейские американского штата Северная Каролина обнаружили угнанный фургон с 18 тыс. фунтов (более 8,1 тыс. кг) туалетной бумаги.

Также в США в городе Ньюпорт (штат Орегон) участились звонки в 911 от жителей с жалобой, что у них закончилась туалетная бумага. В полиции попросили этого не делать, отметив, что люди в этой ситуации могут справиться и без помощи спасателей, и предложили альтернативу туалетной бумаге.

У россиян повышенный спрос наблюдается на макароны, консервы и туалетную бумагу. 19 марта вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что продукция для торговых сетей ввозится круглосуточно во всех российских городах.

В этот же день Сергей Шубенков, чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами, сравнил с первобытными людьми тех, кто делает запасы туалетной бумаги на случай полной изоляции во время пандемии коронавирусной инфекции.

17 марта пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко рассказал «Известиям», что запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, однако идет постоянное пополнение. По его словам, пустые полки в магазинах появляются из-за проблем в логистике.

Как пишет 16 марта австрийское издание Kurier со ссылкой на психолога из Университета Карнеги–Меллона в Питтсбурге Баруха Фишхоффа, причиной такого покупательского ажиотажа является ожидание людьми долгого карантина и «цепная реакция» при виде покупателями пустых полок.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий тяжелую пневмонию, начал распространяться по миру в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

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