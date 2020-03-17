В США призвали не звонить в 911 из-за закончившейся туалетной бумаги

Полиция американского города Ньюпорт в штате Орегон призвала жителей не звонить в 911, если у них закончилась туалетная бумага. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 15 марта на странице службы в Facebook.

«Трудно поверить, что приходится такое писать. Не звоните в 911 только потому, что у вас закончилась туалетная бумага. Вы сможете выжить и без нашей помощи. История предлагает множество других вариантов на случай, если вы не можете найти рулон любимой мягкой, ультраплюшевой двухслойной цитрусовой ткани», — говорится в сообщении.

В полиции посоветовали использовать старый канат и якорные линии, пропитанные морской водой, кукурузные початки, как племена майя, страницы из бесплатных каталогов, чеки, газеты, тряпки или втулку от туалетной бумаги. Также полицейские рекомендовали использовать листья различных растений.

«Будьте находчивыми и проявите терпение. Нехватка туалетной бумаги тоже пройдет. Только не звоните в 911. Мы не можем принести вам туалетную бумагу», — подытожили полицейские.

8 марта стало известно о женщинах, которые устроили драку из-за туалетной бумаги в одном из супермаркетов в Австралии. Две женщины полностью заполнили тележки упаковками туалетной бумаги. Третья посетительница сочла это несправедливым и попыталась забрать у них одну упаковку, после чего между ними завязалась драка.

15 марта крупнейший британский ритейлер Tesco в борьбе с покупательским ажиотажем ввел ограничения на продажу туалетной бумаги.

В конце февраля в Японии местные жители на фоне распространения коронавируса начали массово скупать туалетную бумагу. Отмечается, что такой ажиотаж мог быть вызван дефицитом медицинских масок и появившейся в Сети информации о том, что одноразовые маски делают из тех же материалов, что и туалетную бумагу. Из-за этой информационной утки во многих крупных городах Японии появился дефицит салфеток и туалетной бумаги.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 173 тыс. случаев заболевания, скончались 7019 человек.