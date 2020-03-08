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В Австралии три женщины подрались в магазине из-за туалетной бумаги

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Фото: youtube.com
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Три женщины устроили драку из-за упаковки туалетной бумаги в австралийском супермаркете. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает The Weekend Australian.

Конфликт между посетительницами супермаркета Woolworths произошел накануне в городе Чуллора. Ссора между женщинами была запечатлена на видео, ролик набрал уже больше 4 млн просмотров.

На кадрах видно, что две женщины полностью заполнили тележки упаковками туалетной бумаги. Третья посетительница сочла это несправедливым и попыталась забрать у них одну упаковку, после чего между ними завязалась драка.

Две участницы потасовки были вынуждены явиться в полицию, суд по их делу назначен на конец апреля.

В сентябре сообщалось, что в Индонезии две женщины устроили драку на свадьбе из-за еды.

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