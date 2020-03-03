Пьяные подростки подрались с полицейскими в Свердловской области

В городе Каменск-Уральский (Свердловская область) группа подростков подралась с сотрудниками полиции.

Инцидент произошел в местном торговом центре 1 марта, сообщает портал KU66.RU По словам свидетелей, выпившие молодые люди вели себя «неподобающе», поэтому посетители ТЦ обратились в полицию.

«Приехал отряд, стали забирать главного дебошира, другие 10 вступились и не давали это сделать, оказывали сопротивление», — рассказали порталу свидетели драки.

Как сообщил телеканалу РЕН ТВ руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых, в полицию обратился администратор ресторана быстрого питания и сообщил, что группа пьяных подростков отказывается покидать заведение. Прибывшие полицейские столкнулись с сопротивлением молодых людей, позже в отдел доставили самых активных участников драки.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

26 февраля в Саратове задержали подростков, планировавших массовое убийство в школе. У них был изъят обрез охотничьего ружья.