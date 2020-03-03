Пьяные подростки подрались с полицейскими в Свердловской области
В городе Каменск-Уральский (Свердловская область) группа подростков подралась с сотрудниками полиции.
Инцидент произошел в местном торговом центре 1 марта, сообщает портал KU66.RU По словам свидетелей, выпившие молодые люди вели себя «неподобающе», поэтому посетители ТЦ обратились в полицию.
«Приехал отряд, стали забирать главного дебошира, другие 10 вступились и не давали это сделать, оказывали сопротивление», — рассказали порталу свидетели драки.
Как сообщил телеканалу РЕН ТВ руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых, в полицию обратился администратор ресторана быстрого питания и сообщил, что группа пьяных подростков отказывается покидать заведение. Прибывшие полицейские столкнулись с сопротивлением молодых людей, позже в отдел доставили самых активных участников драки.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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