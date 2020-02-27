Четверых подростков в Подмосковье обвинили в групповом изнасиловании

В Московской области четверых подростков 16, 17 и 18 лет обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, а также в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом 27 февраля агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы регионального ГСУ СК России Ольга Врадий.

Следствие установило, что 1 января 2019 года обвиняемые находились в одной из квартир Сергиево-Посадского городского округа в состоянии алкогольного опьянения и поочередно совершили изнасилование и другие насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки, которая находилась с ними в данной квартире. Подростки также снимали происходящее на видео. Соучастники не признали свою вину в совершении преступления на стадии предварительного следствия, но следователи собрали достаточно доказательств, пишет «Газета.ру».

Специалисты в рамках расследования провели 18 экспертиз, включая комплексную психолого-психиатрическую, судебно-медицинскую, акушерско-гинекологическую, молекулярно-генетическую и др. Их заключения легли в основу обвинения. Также следователи провели допросы свидетелей, очные ставки и осмотры. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, пишет РИАМО.

В конце января в Бурятии воспитанника интерната арестовали за изнасилование школьниц. Уточняется, что в 2017 и 2018 годах подозреваемый неоднократно насиловал одну из учениц школы-интерната. Над другой школьницей он совершил насилие в 2018 году.