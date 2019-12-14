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На Украине депутата заподозрили в изнасиловании школьницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Депутата одного из советов Волынской области заподозрили в изнасиловании 15-летней школьницы. Об этом 12 декабря сообщила прокуратура области.

По данным ведомства, еще в августе политик проник в дом соседей и, воспользовавшись отсутствием взрослых, совершил развратные действия в отношении девочки. При этом депутат применил силу.

«В уголовном производстве продолжается досудебное расследование», — отметили в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос о заключении депутата под домашний арест.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

11 ноября сообщалось, что гражданина Австрии задержали по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы в подмосковных Химках.

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