На Украине депутата заподозрили в изнасиловании школьницы
Депутата одного из советов Волынской области заподозрили в изнасиловании 15-летней школьницы. Об этом 12 декабря сообщила прокуратура области.
По данным ведомства, еще в августе политик проник в дом соседей и, воспользовавшись отсутствием взрослых, совершил развратные действия в отношении девочки. При этом депутат применил силу.
«В уголовном производстве продолжается досудебное расследование», — отметили в прокуратуре.
В настоящее время решается вопрос о заключении депутата под домашний арест.
Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
11 ноября сообщалось, что гражданина Австрии задержали по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы в подмосковных Химках.