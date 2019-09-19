В Омской области трое подростков изнасиловали восьмиклассницу

В Омской области изнасиловали 14-летнюю школьницу. В преступлении заподозрили троих ее сверстников, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Преступление совершено вечером 17 сентября в селе, название которого не указывается. По версии следствия, 14-летняя ученица восьмого класса шла домой. На нее напали три школьника 13, 14 и 15 лет, затащили в безлюдное место и изнасиловали.

По ходатайству следствия двое старших подозреваемых арестованы. В отношении младшего, который еще не достиг возраста уголовной ответственности, решается вопрос о помещении в спецучреждение для несовершеннолетних.

В июне 2019 года в Подмосковье 17-летнего подростка задержали за попытку изнасилования. Юноша, который был нетрезв, вошел в подъезд вслед за женщиной и напал на нее. Пострадавшей удалось вырваться.