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В Якутске суд вынес приговор в отношении трех насильников

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Фото: СК РФ
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Суд Якутска вынес обвинительный приговор в отношении трех фигурантов уголовного дела о похищении и изнасиловании местной жительницы. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления Следственного комитета России.

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Основной фигурант направится в колонию строгого режима на 14 лет, остальные два проведут в исправительном учреждении общего режима четыре и шесть лет, отмечается в среду, 11 сентября, в сообщении ведомства.

Суд счел доказанным, что в начале марта двое обвиняемых отремонтировали машину приятеля, оценив стоимость работ в 5 тыс. рублей. Заплатить он не смог, но предложил в качестве оплаты труда привезти девушку для интимных услуг.

Мужчина отправился на поиски такой девушки на машине и на улице увидел идущую женщину. Он подъехал к ней, насильно затащил в салон автомобиля и заблокировал двери.

«На просьбы отпустить он не реагировал и, отъехав недалеко от места похищения, совершил изнасилование потерпевшей», — отметили следователи.

Затем обвиняемый отвез девушку в помещение автосервиса, где передал ее своим приятелям, после чего скрылся.

Один из сотрудников сервиса совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Пленница смогла сбежать из здания автосервиса только под утро и обратилась в полицию.

Преступление получило широкий общественный резонанс, так как насильниками оказались выходцы из Средней Азии. В Якутске произошли митинги. Следователи попросили жителей региона не связывать резонансное преступление с национальным вопросом.

Власти Якутии пообещали усилить борьбу с незаконной миграцией после уголовного дела о похищении и изнасиловании местной жительницы.

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