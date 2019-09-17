В Москве сотрудницу автомойки изнасиловали на рабочем месте

Двое вооруженных ножом и пистолетом мужчин ворвались на территорию автомойки на востоке Москвы. Они изнасиловали сотрудницу сервиса, предварительно отобрав у нее газовый баллончик. Об этом сообщили 17 сентября в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел на улице Молостовых в районе Ивановское. После случившегося женщину отправили на судебно-медицинскую экспертизу, сообщает телеканал «360».

Коллегу пострадавшей злоумышленники избили и отобрали у него пачку сигарет и 50 рублей. Ему госпитализация не потребовалась.

Подозреваемых задержали в том же районе на улице Сталеваров. Ими оказались безработные 27 и 29 лет. Их заключили под стражу, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

16 сентября в Саратове мужчина изнасиловал врача, которая попросила его помощи в поиске дома пациента. По подозрению в совершении преступления задержали бездомного мужчину.