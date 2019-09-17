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В Саратове изнасиловали приехавшую на вызов женщину-врача

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая попросила его помощи в поиске дома пациента. Об этом 16 сентября сообщили в следственном управлении СК РФ по Саратовской области.

По данным следователей, примерно в 17:30 врач одной из поликлиник Кировского района города направилась по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Позже медик остановилась, чтобы уточнить дорогу у местного жителя.

«По пути следования, убедившись, что поблизости никого нет, злоумышленник схватил женщину за шею, повалил на землю и совершил изнасилование», — говорится в сообщении СК.

После нападения злоумышленник скрылся. Пострадавшая сообщила о произошедшем в полицию.

В настоящее время следователи принимают меры для установления всех обстоятельств произошедшего. Ведется розыск нападавшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

В августе сообщалось, что в Москве недовольный лечением пациент избил врача.

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