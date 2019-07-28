В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача

В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача. Об этом рассказала в интервью «Российской газете» председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко.

Так, приема участкового врача-терапевта, педиатра, врача общей практики нужно ждать не более двадцати четырех часов, а узких специалистов — не более 14 дней.

«Время прибытия на вызов бригад скорой медицинской помощи — не более 20 минут с момента вызова», — цитирует Стадченко издание.

В январе прокуратура Мурманска начала проверку по факту инцидента в городской поликлинике № 3. Там произошел скандал из-за того, что врач отказался принимать пациентов во внерабочее время. Диалог медика и посетителей записали на видео и выложили в Сеть.