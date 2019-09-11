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В комитете Думы оценили идею о санкциях за ложный вызов скорой помощи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству оценили инициативу о введении ответственности за ложный вызов скорой помощи.

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«Сама по себе идея здравая, но необходимо четко расписать администрирование данного нарушения в случае внесения такого законопроекта. Должны быть критерии ложности», — цитирует ТАСС первого зампредседателя комитета Вячеслава Лысакова 11 сентября.

По его мнению, в законопроекте должен быть прописан процессуальный механизм, в частности, кто именно будет составлять протокол.

Инициативу начал обсуждать экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья 9 сентября. Отмечалось, что «скорую» зачастую вызывают без необходимости. В совете предлагали обсудить с общественностью возможность введения санкций за ложный вызов.

В августе стало известно о планах обновить оснащение столичных бригад скорой помощи. Так, медики получат новые дефибрилляторы, электрокардиографы и аппараты искусственной вентиляции легких.

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