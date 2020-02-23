Прямой эфир

Подростка в Мурманской области арестовали за попытку убить 11-летнего

0
Фото: СУ СК России по Мурманской области
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Мурманской области постановил заключить под стражу сроком на два месяца 15-летнего подростка, обвиняемого в попытке убийства 11-летнего школьника в Кандалакше, передает ТАСС данные СУ СК РФ по региону.

«Вчера ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 2. п «в» ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»)», — сообщили представители СУ СК РФ по региону.

Вечером 21 февраля 15-летний подросток в Кандалакше напал на 11-летнего мальчика, пытаясь его задушить. После того как ребенок потерял сознание, обвиняемый закопал его в снег. Пострадавшего мальчика обнаружили взрослые, вызвавшие «скорую». Бригада скорой помощи доставила его в больницу Кандалакши, где школьнику была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Региональный детский омбудсмен Борис Коган рассказал ТАСС, что 26 февраля намерен отправиться в школу, где учится пострадавший мальчик, и встретиться с родителями и представителями комиссии по делам несовершеннолетних администрации Кандалакши.

«Подросток, который совершил деяние, на слуху в городе, его все знают, я хочу сам во всем убедиться. Я хочу предложить помощь родителям ребенка, который пострадал, они жаждут уголовного расследования, но почему не организовать гражданское расследование, почему не обратиться в суд, уже давно можно было этих горе-родителей не только к извинению призвать, а к более серьезным вещам», — заявил Коган.

12 февраля в Кургане арестовали 17-летнего подростка, который выстрелил из пневматического пистолета в патрульный автомобиль ГИБДД и попал в полицейского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подростка заподозрили в убийстве четырех человек в США
Тюменского школьника арестовали после пранка про коронавирус

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020