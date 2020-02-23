Подростка в Мурманской области арестовали за попытку убить 11-летнего

Суд в Мурманской области постановил заключить под стражу сроком на два месяца 15-летнего подростка, обвиняемого в попытке убийства 11-летнего школьника в Кандалакше, передает ТАСС данные СУ СК РФ по региону.

«Вчера ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 2. п «в» ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»)», — сообщили представители СУ СК РФ по региону.

Вечером 21 февраля 15-летний подросток в Кандалакше напал на 11-летнего мальчика, пытаясь его задушить. После того как ребенок потерял сознание, обвиняемый закопал его в снег. Пострадавшего мальчика обнаружили взрослые, вызвавшие «скорую». Бригада скорой помощи доставила его в больницу Кандалакши, где школьнику была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Региональный детский омбудсмен Борис Коган рассказал ТАСС, что 26 февраля намерен отправиться в школу, где учится пострадавший мальчик, и встретиться с родителями и представителями комиссии по делам несовершеннолетних администрации Кандалакши.

«Подросток, который совершил деяние, на слуху в городе, его все знают, я хочу сам во всем убедиться. Я хочу предложить помощь родителям ребенка, который пострадал, они жаждут уголовного расследования, но почему не организовать гражданское расследование, почему не обратиться в суд, уже давно можно было этих горе-родителей не только к извинению призвать, а к более серьезным вещам», — заявил Коган.

12 февраля в Кургане арестовали 17-летнего подростка, который выстрелил из пневматического пистолета в патрульный автомобиль ГИБДД и попал в полицейского.