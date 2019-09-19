В Индонезии две женщины подрались из-за еды на свадьбе

В Индонезии две женщины устроили драку на свадьбе из-за еды. Видео инцидента появилось у телеканала РЕН ТВ.

На записи видно, что потасовка произошла у шведского стола, куда женщина в зеленой одежде подошла за национальным блюдом ренданг.

Она зачерпнула угощение ложкой, однако другая женщина внезапно стала возражать и обвинять свою оппонентку в том, что та взяла слишком много еды.

«У тебя нет никакого стыда и манер! Ты хочешь накормить этим целую деревню?» — спросила она.

Однако женщина в зеленом платье ответила ей, что будет брать столько еды, сколько захочет. После чего словесная перепалка переросла в драку.

18 сентября сообщалось, что в Бразилии беременная женщина умерла от инсульта в лимузине по пути на собственную свадьбу.