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Беременная бразильянка умерла от инсульта по дороге на собственную свадьбу

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Фото: Flavio Gonçalvez
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В Бразилии беременная женщина умерла от инсульта в лимузине по пути на собственную свадьбу. Как сообщает в среду, 18 сентября, Daily Mail, ребенок бразильянки выжил: девочка появилась на свет при помощи кесарева сечения.

30-летняя жительница Сан-Паулу Джессика Гуэдес, находящаяся на шестом месяце беременности, ехала на собственную церемонию венчания, когда почувствовала себя плохо. Изначально родственники подумали, что девушка волнуется перед церемонией, но затем она пожаловалась на боли в шее и потеряла сознание. Они не знали, что женщина страдала от преэклампсии — серьезного осложнения беременности.

Когда женщину доставили в госпиталь, врачи зафиксировали у нее смерть мозга. Из-за сложного случая из городской больницы Гуэдес перевели в частную клинику. В экстренном порядке ей сделали операцию, и на свет появилась девочка весом 930 г и ростом 34 см. Ребенка назвали Софией.

Жених бразильянки, лейтенант пожарной службы, оказался не в состоянии оплатить услуги частной клиники, однако друзья и коллеги организовали сбор средств и за два дня собрали почти $25 тыс. Эта сумма покрыла расходы на медицинскую помощь.

5 сентября сообщалось, что в польском Кракове ребенок родился спустя 56 дней после фактической смерти матери. Женщину госпитализировали на 21-й неделе беременности.

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