Прямой эфир

В Польше ребенок родился спустя 56 дней после смерти матери

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В польском Кракове ребенок родился спустя 56 дней после фактической смерти матери, пишет Gazeta Krakowska.

Женщину госпитализировали зимой на 21-й неделе беременности. Медики подозревали у нее разрыв аневризмы сосудов головного мозга или разрыв гемангиомы с внутричерепным кровоизлиянием.

Вскоре врачи констатировали у пациентки смерть мозга.

«Однако организм всё время функционировал, конечно, с помощью врачей. Мы дали этому ребенку шанс развиться внутриутробно, несмотря на то, что его мать уже физически умерла», — рассказал заведующий отделением акушерства, профессор Хьюберт Хурас.

Доктор Ризард Лаутербах в свою очередь отметил, что в больницу приходили отец, бабушка и дедушка ребенка, которые читали сказки и пели колыбельные. Это позволило плоду получить нужное количество голосовых стимулов.

В феврале на свет появилась девочка весом 1250 г. Спустя пять месяцев ее выписали, сейчас она чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что в Литве на свет появился пьяный ребенок. В крови новорожденной девочки обнаружили около четырех промилле алкоголя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Казахстане женщина родила двойняшек с разницей в 2,5 месяца
Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019