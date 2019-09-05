В Польше ребенок родился спустя 56 дней после смерти матери

В польском Кракове ребенок родился спустя 56 дней после фактической смерти матери, пишет Gazeta Krakowska.

Женщину госпитализировали зимой на 21-й неделе беременности. Медики подозревали у нее разрыв аневризмы сосудов головного мозга или разрыв гемангиомы с внутричерепным кровоизлиянием.

Вскоре врачи констатировали у пациентки смерть мозга.

«Однако организм всё время функционировал, конечно, с помощью врачей. Мы дали этому ребенку шанс развиться внутриутробно, несмотря на то, что его мать уже физически умерла», — рассказал заведующий отделением акушерства, профессор Хьюберт Хурас.

Доктор Ризард Лаутербах в свою очередь отметил, что в больницу приходили отец, бабушка и дедушка ребенка, которые читали сказки и пели колыбельные. Это позволило плоду получить нужное количество голосовых стимулов.

В феврале на свет появилась девочка весом 1250 г. Спустя пять месяцев ее выписали, сейчас она чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что в Литве на свет появился пьяный ребенок. В крови новорожденной девочки обнаружили около четырех промилле алкоголя.