В Казахстане женщина родила двойняшек с разницей в 2,5 месяца

Жительница Уральска родила близнецов с разницей в 2,5 месяца. У женщины редкая особенность — двойная матка. Дочка Лия появилась на свет на 25-й неделе с весом всего 850 г. В срок родился ее брат Максим, мальчик весил почти 3 кг. Шансы на удачный исход такой беременности — один на 50 млн. Оба ребенка здоровы, дома их ждет старшая сестра.