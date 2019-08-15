Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

В России в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет. Об этом говорится в тематическом отчете Росстата.

По данным ведомства, в 2018 году матерями также стали четыре 12-летних девочки, 13-летние родили 34 ребенка, а 14-летние — 190, при этом четверо уже второго.

15-летние девушки в прошлом году родили 919 детей, из них 22 — по второму. 16-летybt родили 2925 детей, 165 из которых стали вторыми, девять — третьими и еще два — четвертыми.

Директор Института демографии Высшей школы экономики (ВШЭ) Анатолий Вишневский пояснил «РИА Новости», что такое считается нормальным в некоторых регионах страны.

«Надо, конечно, знать, где это происходит, Россия — страна большая, если это где-нибудь на Северном Кавказе... что вы можете сделать, если девочка забеременела, то она должна родить», — сказал Вишневский.

По словам эксперта, «у нас есть такие районы, где это считается вполне нормальным — девочку выдают замуж (в таком возрасте)».

14 августа Росстат сообщил, что рождаемость в России в первом полугодии 2019 года составила 9,9 на 1 тыс. человек, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 8,3%.

9 августа стал известен самый популярный возраст для рождения ребенка у россиянок. Оказалось, что большинство женщин в стране родили первого ребенка в возрасте 26 лет. Вторые роды у них состоялись в 30 лет, а третьи — в 31 год.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что это плохая тенденция. Депутат напомнил, что в медицинской терминологии рожающих первенца после 25 лет женщин называют старородящими.