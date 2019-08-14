Рождаемость в России снизилась на 8,3%

Рождаемость в России в первом полугодии 2019 года составила 9,9 на 1 тыс. человек, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 8,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в среду, 14 августа.

Так, число новорожденных за первое полугодие 2019 года составило 719 тыс., что на 63,1 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом показатель рождаемости в январе–июне 2018 года составлял 10,8 на 1 тыс. человек, отмечает ТАСС.

В Росстате также зафиксировали сокращение числа умерших — в первом полугодии в России умерло 918 тыс. человек, против 946 тыс. в аналогичном периоде 2018 года. Снижение смертности составило 3,1%. Естественная убыль населения, по данным Росстата, за январь–июнь 2019 года составила почти 199 тыс. человек против 164 тыс. в 2018 году.

9 августа стал известен самый популярный возраст для рождения ребенка у россиянок. Оказалось, что большинство женщин в стране родили первого ребенка в возрасте 26 лет. Вторые роды у них состоялись в 30 лет, а третьи — в 31 год.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что это плохая тенденция. Депутат напомнил, что в медицинской терминологии рожающих первенца после 25 лет женщин называют старородящими.