Недетский мир: как в Средней Азии регулируют рождаемость

Таджикистан — страна с самой высокой рождаемостью в Центральной Азии. Республика при этом является одной из беднейших в регионе. В связи с этим правительство страны одобрило специальную программу по сокращению численности детей. Ожидается, что в ближайшие три года будет предотвращено 450 тыс. случаев нежелательной беременности. «Известия» разбирались в том, как Душанбе решает демографические вопросы.

Презервативы и пропаганда

Правительство Таджикистана одобрило Государственную программу репродуктивного здоровья на 2019–2022 годы . Документ предполагает пропаганду регулирования семьи, улучшение здоровья женщин, воспитание половой этики и принятие мер по предотвращению нежелательной беременности. Министерству здравоохранения и социальной защиты поручено обеспечить больницы и поликлиники противозачаточными средствами, наладить поставки и распределение контрацептивов, повысить осведомленность населения о репродуктивном здоровье.

В программе отмечается, что уже принятые властями меры по планированию семьи дали положительные результаты. Ежегодно предотвращаются до 100 тыс. случаев нежелательной беременности. По прогнозам специалистов Минздрава, реализация госпрограммы позволит в ближайшие три года предотвратить более 450 тыс. беременностей.

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Новые миллионы

Население Таджикистана в 2019 году превышает 9 млн человек. На момент распада СССР в республике проживало чуть более 5 млн граждан. Каждые 10 лет население увеличивается почти на четверть. Каждые пять лет в республике прибавляется миллион человек.

В связи с этим возникло немало социальных и экономических проблем. Школы переполнены: вместо положенных по нормам минобразования 25 детей в классах учатся по 40–45 школьников. Из-за нехватки детских садов дошкольные учреждения посещают 15% детей. Будущие медики неохотно выбирают специальность врача-педиатра из-за высокого уровня нагрузки.

Не хватает рабочих мест для молодых специалистов. По официальным данным, число безработных составляет 51,5 тыс. человек. В реальности показатель гораздо выше. Эксперты отмечают, что среди молодежи безработных в 1,5 раза больше, чем в среднем по стране. «У меня нет образования. После школы отправился в Россию, но меня депортировали за нарушение паспортного режима. Зарабатывал на частных стройках, разнорабочим. Научился отделке и штукатурке, а в моей профессии в Таджикистане много конкурентов. Каждый день мы с группой земляков выезжаем в 101-й микрорайон Душанбе. Работы мало. Многие частные стройки стоят, так как хозяевам нечем платить», — рассказывает 28-летний Манучехр.

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Вопросы регулирования рождаемости перед Душанбе встают не первый раз. Осенью 2018 года Всемирный банк порекомендовал Таджикистану решить этот вопрос для снижения бедности. Специалисты ВБ пришли к выводу, что главной причиной нищеты, миграции населения является взрывной демографический рост.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), 17% граждан Таджикистана живет менее чем на $1 в день, а почти половина — на $1,33 . Cогласно методологии Всемирного банка, бедными считается население, живущее менее чем на $1,9 в день. Таким образом, более половины жителей Таджикистана попадают в категорию бедных.

«Женщины должны удлинять период между родами»

Сейчас ситуация в Таджикистане гораздо более благополучная, чем при советской власти. При СССР рождаемость десятилетиями держалась на африканском уровне: на женщину приходилось шестеро детей. Но в 1990-е и начале 2000-х годов ситуация изменилась. На это повлияли экономические трудности, а также гражданская война и специальные международные программы, в том числе с финансированием USAID. Пропагандировалось планирование семьи, распространялись противозачаточные средства. Сейчас на женщину в республике приходится чуть более трех детей. Тем не менее рождаемость остается самой высокой на постсоветском пространстве.

Ведущий научный сотрудник лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Андрей Коротаев объяснил «Известиям», что активное вмешательство государства необходимо, но быстрого результата ждать не стоит. «В Таджикистане накоплена колоссальная демографическая инерция. Число детей на женщину уменьшается, но женщин детородного возраста очень много. У нас перед глазами есть пример Ирана. В 1990-е годы рождаемость там падала самыми быстрыми темпами в мире. И если в середине 1980-х годов одна женщина рожала более шести детей, то теперь коэффициент суммарной рождаемости составляет всего 1,6 ребенка на семью. При этом численность населения продолжает расти из-за накопленной инерции», — отмечает эксперт.

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Прогнозы роста численности населения среднеазиатских стран впечатляют даже с учетом ужесточения демографической политики. В Таджикистане общая численность населения к 2050 году составит примерно 16 млн, то есть почти в два раза больше, чем сейчас. К 2100, по приблизительным прогнозам, в республике будут 25 млн человек.

В соседнем Узбекистане население вырастет до 42 млн к 2050, но затем в течение 20–30 лет эксперты прогнозируют демографический спад. Уже сейчас в республике зафиксировано снижение числа браков. За первые шесть месяцев 2019 года в стране было заключено 104,2 тыс. браков. За тот же период 2018 года зарегистрировали 105,1 тыс. брачных союзов.

Похожая картина наблюдается и в Киргизии. Там сейчас проживает 6,3 млн человек. Прогнозируется, что к 2050 году численность населения составит 8,1 млн человек.