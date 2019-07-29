Шайтан в ребро: почему в Таджикистане популярны маги и колдуны

Таджикистан — страна магов и волшебников. Всевозможные экстрасенсы, народные целители здесь пользуются особой популярностью. Многие из них, правда, становятся известны по криминальным сводкам. В конце июля на юге Таджикистана задержали «муллу», который насиловал девочек во время изгнания джиннов. «Известия» разбирались, в чем причина популярности народных целителей.

«Закрыл дверь и совершил непристойности»

В Хатлонской области Таджикистана 21 июля задержали местного жителя Сулаймона Садиева. «Мулла» якобы был популярным народным целителем. В репортаже телеканала «Таджикистан» говорится, что Садиев «пользовался простодушием и суеверием некоторых граждан, как будто лечил людей от испуга, изгоняя джиннов из их тел».

Ш-4 Сулаймон Садиев Фото: youtube.com/Аsia-Plus TV

«Пациентками» задержанного были несовершеннолетние, лечение которых заканчивалось сексуальным насилием. Садиев давал девочкам деньги за молчание и «просил не говорить дома о секретном». Но две школьницы все-таки рассказали родителям о домогательствах знахаря. Те обратились в правоохранительные органы, после чего мужчину задержали.

Житель Хатлонской области дал признательные показания. «Первый раз я сделал это во время Иди Рамазон (торжество, которое отмечается в честь завершения священного для мусульман месяца Рамазан. — Ред.). Под предлогом праздника я отвел несовершеннолетних домой. Дал им деньги, закрыл дверь и совершил непристойности. После этого я так делал еще два раза», — признался он.

Волшебство через шланг

Колдовство в Таджикистане преследуется по закону. Отдельно в Уголовном кодексе оговаривается сексуальное насилие во время чародейства. Подобное преступление наказывается лишением свободы сроком от 3 до 8 лет. Правда, у осужденных есть возможность избежать заключения. Для этого надо заплатить штраф в размере 200 сомони (1,5 тыс. российских рублей) за каждый день заключения.

Впрочем, перспективы уголовного преследования таджикских колдунов не останавливают. За последние годы в стране широкую известность получили сразу несколько эпизодов сексуальной магии . В 2014 году по таджикскому телевидению показали съемку скрытой камерой 66-летнего муллы Назрулло Солехова, общающегося с клиенткой по телефону. «Приготовь семь связок недозрелой гармалы (ядовитое растение. — Ред.), 2 л кипяченой воды, одну пачку чая и пачку соли. Еще возьми тюбик вазелина. Я приду лечить к тебе домой. У себя не принимаю — милиция на нервы действует», — говорил Салихов. Позже в милиции он объяснил, что лечил бесплодных женщин чтением дуа (молитв). «Женщины вставляли в себя один конец шланга, а я читал дуа в другой конец. У меня были дуа на 5, 10 и 15 сомони», — признался Солехов.

В феврале 2015 года в Гисарском районе страны арестовали 65-летнего Саидмахдихона Сатторова («Шейх Тимур»). В родном селении мужчину почитали как «последнего пророка ислама». Сатторов пугал молодых девушек проклятием и брал их в жены. Накануне ареста у пророка насчитывалось семь жен одновременно.

Ш-3 Саидмахдихон Сатторов Фото: Радио Озоди/rus.ozodi.org

Пожилой мужчина отличался не только тягой к противоположному полу. На местном кладбище «шейх» построил мавзолей своему отцу, и селяне совершали намаз в сторону этой могилы, а не в направлении Мекки. При появлении автомобиля «пророка» дорогу в селении выстилали дорогими коврами, а жители кидались к машине, пытаясь к ней прикоснуться. Позже Верховный суд приговорил Сатторова к 16 годам тюрьмы. В мае 2019 года он погиб во время бунта в Вахдатской колонии. Зачинщики беспорядков отрубили мужчине голову.

В 2016 году в Шахринавском районе стражи порядка задержали 56-летнего Ризокула Дустмуродова. В собственном доме он совершал «ритуалы очищения», производил и продавал туморы (амулеты), а также насиловал женщин. Один такой случай в МВД страны описывают подробно. Гражданка А. хотела «открыть свое счастье» и обратилась к Дустмуродову. Тот пообещал создать амулет и попросил ее принести кожу различных редких животных. Та не смогла найти оленью кожу. Тогда мулла уговорил клиентку поехать с ним в город Худжанд к его знакомому, у которого кожа якобы была. В Худжанде Ризокул отвел жертву в гостиницу «Ленинабад», напоил ее «очищающей кайтармой» (вода со снотворным) и совершил половой акт.

Молитвы о краже

В криминальных сводках народные целители фигурируют не только в связи с сексуальными домогательствами. В 2016 году стражи порядка задержали лжемага Фатхиддина Саймиддинова, известного как Кори Фатхиддин. Он обещал своим клиентам вернуть их родственников из Сирии. Согласно сообщению МВД Таджикистана, один из клиентов попросил вернуть с Ближнего Востока его брата. Для оплаты услуг Саймиддинова мужчина взял большой кредит в банке. Лжемаг потратил полученные средства на строительство жилого дома, а мужчине выдал специальный амулет, который посоветовал носить под одеждой. В ходе обыска у Саймиддинова нашли религиозные книги, обереги и сигареты «Беломор» с коноплей.

Ш-3 Фото: РИА Новости/Марина Маковецкая

В 2013 году в Хатлонской области задержали 40-летнего Абдуджаббора Абдурахмонова, известного как Мулло Джаббор. Мужчина «внушением и гипнозом» убедил нескольких молодых людей ограбить в городе Курган-Тюбе бизнесмена. Абдурахмонов рассказал, что «умеет читать древние книги», и пообещал вознести необходимые молитвы, чтобы пустить милицию по ложному следу. Преступники похитили у предпринимателя $80 тыс., из них 35 тыс. досталось целителю. Однако заклинания не сработали. Бизнесмен пожаловался в милицию, преступную группировку задержали.

В том же 2013 году в приграничном с Афганистаном Пянджском районе во время обряда «изгнания джиннов» погиб 19-летний молодой человек. Мулла Абдулвохид Кодиров сначала избил «пациента» палками, а потом сделал несколько надрезов ножом на его теле и под языком. Молодой человек скончался от шока, вызванного побоями и кровопотерей.

Больные тумором

По данным МВД Таджикистана, в стране насчитывается более тысячи народных целителей. Больше всего — на границе с Афганистаном и в пригородах Душанбе. Многие из них одновременно декларируют приверженность исламу и называют себя муллами, в задачи которых входит чтение проповедей, распространение религиозных идей. На практике это часто случайные люди без какого-либо религиозного образования.

На неподобающее поведение некоторых религиозных деятелей обращал внимание президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

— Сегодня стало нормой, что некоторые, как только достигают положения муллы, совершают действия, считающиеся правонарушением и преступлением, позорят имя и образ религиозного человека и мусульманина, — отмечал он.

Причин популярности потусторонних сил в Таджикистане несколько. Состояние системы здравоохранения таково, что врачи часто отказываются лечить безнадежно больных. Люди сталкиваются с прохладным отношением к себе и идут к тем, кто обещает хотя бы надежду на исцеление. При этом далеко не все вообще обращаются к врачам. Значительная часть населения республики — искренне верующие мусульмане. Поэтому при возникновении проблем со здоровьем или в семейных отношениях они идут не к медикам и психологам, а к тем, кто называет себя муллами.

Интересно, что клиентами колдунов становятся и состоятельные, образованные граждане.