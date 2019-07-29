Шайтан в ребро: почему в Таджикистане популярны маги и колдуны
Таджикистан — страна магов и волшебников. Всевозможные экстрасенсы, народные целители здесь пользуются особой популярностью. Многие из них, правда, становятся известны по криминальным сводкам. В конце июля на юге Таджикистана задержали «муллу», который насиловал девочек во время изгнания джиннов. «Известия» разбирались, в чем причина популярности народных целителей.
«Закрыл дверь и совершил непристойности»
В Хатлонской области Таджикистана 21 июля задержали местного жителя Сулаймона Садиева. «Мулла» якобы был популярным народным целителем. В репортаже телеканала «Таджикистан» говорится, что Садиев «пользовался простодушием и суеверием некоторых граждан, как будто лечил людей от испуга, изгоняя джиннов из их тел».
Сулаймон Садиев
«Пациентками» задержанного были несовершеннолетние, лечение которых заканчивалось сексуальным насилием. Садиев давал девочкам деньги за молчание и «просил не говорить дома о секретном». Но две школьницы все-таки рассказали родителям о домогательствах знахаря. Те обратились в правоохранительные органы, после чего мужчину задержали.
Житель Хатлонской области дал признательные показания. «Первый раз я сделал это во время Иди Рамазон (торжество, которое отмечается в честь завершения священного для мусульман месяца Рамазан. — Ред.). Под предлогом праздника я отвел несовершеннолетних домой. Дал им деньги, закрыл дверь и совершил непристойности. После этого я так делал еще два раза», — признался он.
Волшебство через шланг
Колдовство в Таджикистане преследуется по закону. Отдельно в Уголовном кодексе оговаривается сексуальное насилие во время чародейства. Подобное преступление наказывается лишением свободы сроком от 3 до 8 лет. Правда, у осужденных есть возможность избежать заключения. Для этого надо заплатить штраф в размере 200 сомони (1,5 тыс. российских рублей) за каждый день заключения.
Впрочем, перспективы уголовного преследования таджикских колдунов не останавливают. За последние годы в стране широкую известность получили сразу несколько эпизодов сексуальной магии. В 2014 году по таджикскому телевидению показали съемку скрытой камерой 66-летнего муллы Назрулло Солехова, общающегося с клиенткой по телефону. «Приготовь семь связок недозрелой гармалы (ядовитое растение. — Ред.), 2 л кипяченой воды, одну пачку чая и пачку соли. Еще возьми тюбик вазелина. Я приду лечить к тебе домой. У себя не принимаю — милиция на нервы действует», — говорил Салихов. Позже в милиции он объяснил, что лечил бесплодных женщин чтением дуа (молитв). «Женщины вставляли в себя один конец шланга, а я читал дуа в другой конец. У меня были дуа на 5, 10 и 15 сомони», — признался Солехов.
В феврале 2015 года в Гисарском районе страны арестовали 65-летнего Саидмахдихона Сатторова («Шейх Тимур»). В родном селении мужчину почитали как «последнего пророка ислама». Сатторов пугал молодых девушек проклятием и брал их в жены. Накануне ареста у пророка насчитывалось семь жен одновременно.
Саидмахдихон Сатторов
Пожилой мужчина отличался не только тягой к противоположному полу. На местном кладбище «шейх» построил мавзолей своему отцу, и селяне совершали намаз в сторону этой могилы, а не в направлении Мекки. При появлении автомобиля «пророка» дорогу в селении выстилали дорогими коврами, а жители кидались к машине, пытаясь к ней прикоснуться. Позже Верховный суд приговорил Сатторова к 16 годам тюрьмы. В мае 2019 года он погиб во время бунта в Вахдатской колонии. Зачинщики беспорядков отрубили мужчине голову.
В 2016 году в Шахринавском районе стражи порядка задержали 56-летнего Ризокула Дустмуродова. В собственном доме он совершал «ритуалы очищения», производил и продавал туморы (амулеты), а также насиловал женщин. Один такой случай в МВД страны описывают подробно. Гражданка А. хотела «открыть свое счастье» и обратилась к Дустмуродову. Тот пообещал создать амулет и попросил ее принести кожу различных редких животных. Та не смогла найти оленью кожу. Тогда мулла уговорил клиентку поехать с ним в город Худжанд к его знакомому, у которого кожа якобы была. В Худжанде Ризокул отвел жертву в гостиницу «Ленинабад», напоил ее «очищающей кайтармой» (вода со снотворным) и совершил половой акт.
Молитвы о краже
В криминальных сводках народные целители фигурируют не только в связи с сексуальными домогательствами. В 2016 году стражи порядка задержали лжемага Фатхиддина Саймиддинова, известного как Кори Фатхиддин. Он обещал своим клиентам вернуть их родственников из Сирии. Согласно сообщению МВД Таджикистана, один из клиентов попросил вернуть с Ближнего Востока его брата. Для оплаты услуг Саймиддинова мужчина взял большой кредит в банке. Лжемаг потратил полученные средства на строительство жилого дома, а мужчине выдал специальный амулет, который посоветовал носить под одеждой. В ходе обыска у Саймиддинова нашли религиозные книги, обереги и сигареты «Беломор» с коноплей.
В 2013 году в Хатлонской области задержали 40-летнего Абдуджаббора Абдурахмонова, известного как Мулло Джаббор. Мужчина «внушением и гипнозом» убедил нескольких молодых людей ограбить в городе Курган-Тюбе бизнесмена. Абдурахмонов рассказал, что «умеет читать древние книги», и пообещал вознести необходимые молитвы, чтобы пустить милицию по ложному следу. Преступники похитили у предпринимателя $80 тыс., из них 35 тыс. досталось целителю. Однако заклинания не сработали. Бизнесмен пожаловался в милицию, преступную группировку задержали.
В том же 2013 году в приграничном с Афганистаном Пянджском районе во время обряда «изгнания джиннов» погиб 19-летний молодой человек. Мулла Абдулвохид Кодиров сначала избил «пациента» палками, а потом сделал несколько надрезов ножом на его теле и под языком. Молодой человек скончался от шока, вызванного побоями и кровопотерей.
Больные тумором
По данным МВД Таджикистана, в стране насчитывается более тысячи народных целителей. Больше всего — на границе с Афганистаном и в пригородах Душанбе. Многие из них одновременно декларируют приверженность исламу и называют себя муллами, в задачи которых входит чтение проповедей, распространение религиозных идей. На практике это часто случайные люди без какого-либо религиозного образования.
На неподобающее поведение некоторых религиозных деятелей обращал внимание президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
— Сегодня стало нормой, что некоторые, как только достигают положения муллы, совершают действия, считающиеся правонарушением и преступлением, позорят имя и образ религиозного человека и мусульманина, — отмечал он.
Причин популярности потусторонних сил в Таджикистане несколько. Состояние системы здравоохранения таково, что врачи часто отказываются лечить безнадежно больных. Люди сталкиваются с прохладным отношением к себе и идут к тем, кто обещает хотя бы надежду на исцеление. При этом далеко не все вообще обращаются к врачам. Значительная часть населения республики — искренне верующие мусульмане. Поэтому при возникновении проблем со здоровьем или в семейных отношениях они идут не к медикам и психологам, а к тем, кто называет себя муллами.
Интересно, что клиентами колдунов становятся и состоятельные, образованные граждане.
— Все, кто заболел, пользуются услугами мулл, колдунов, и даже сами врачи, если у них заболели родные, прибегают к этому. Пациент лежит в больнице, мы ему назначаем лечение, но родные приносят туморы, заговоренное питье, всякие снадобья, сделанные руками ворожей. Ладно, непросвещенные люди, которые слабы в своем незнании, верят всему, что говорят шарлатаны, но человек разумный, с высшим образованием тоже время от времени обращается за помощью, — жалуется врач из Душанбе Камол Садриддинов.