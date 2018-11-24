Магическое мышление: под экстрасенсов не получается написать закон

В Москве нужно выявлять магов-аферистов и добавлять их в соответствующий реестр. А для тех, кто не был замечен в обмане, создать профессиональную ассоциацию экстрасенсов. С таким предложением выступил глава комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев. Об этой и других попытках легализовать рынок оккультных услуг, популярности паранормального и затратах россиян на волшебство, читайте в материале «Известий».

Отдел Смысла Жизни

«Должна возникнуть профессиональная ассоциация среди них, которая будет фильтровать нормальных людей от жуликов. Будет публиковать данные на сайте, как это существует в других сообществах, — заявил парламентарий во вторник, 20 ноября. — А дальше люди сами решат, идти к такому человеку или группе людей или не идти».

По задумке Палеева, оценивать деятельность колдунов, магов, чародеев и парапсихологов, которых в Москве более чем достаточно, должна квалифицированная ассоциация из них же самих. Кто отберет профессионалов в области мистических услуг, депутат (и по совместительству член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при столичном управлении Минюста) не уточнил.

Об этот пункт разбились инициативы всех законодателей, которые предлагали механизм регулирования работы экстрасенсов, магов, медиумов и им подобных. За эту тему пытался взяться депутат законодательного собрания Владимир Петров. В прошлом году он предложил легализовать их деятельность, создав реестр лиц «со сверхъестественными способностями». В него попадали бы только те лица, которые получили разрешение на ведение оккультно-магической деятельности.

экстрасенсы Услуги по гаданию на Старом Арбате Фото: ТАСС/Гладин Евгений

Как и Палеев, Петров предлагал оценку «лиц, полагающих, что их способности являются сверхъестественными», отдать на откуп их же коллегам. А тех объединить в профсоюз, саморегулируемую организацию или что-то вроде того. Им разрешения, как задумывал депутат из Ленинградской области, выдавал бы некий госорган. «Достаточно сложно представить, что [мэр Москвы Сергей] Собянин, [экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий] Полтавченко или [глава Чечни] Рамзан Кадыров будут подписывать документы на плохо знакомых магов и экстрасенсов, правда ведь?» — уверял Владимир Петров, планировавший довести свою инициативу до Госдумы.

И без него в федеральном парламенте пытались подвести экстрасенсов под букву закона. В частности, в 2013 году навести порядок на рынке оккультно-мистических услуг пытался депутат Илья Пономарев, предложив поручить контроль над ним профессиональным медикам и запретить магам заниматься лечением тяжелых болезней. В целом подобные инициативы поддерживают — законодатели сходятся во мнении, что эту сферу как-то нужно регулировать. Но как доказать преднамеренность лжи или связь их деятельности с уроном здоровью? Прописав оккультно-магические услуги как вид деятельности, признают ли косвенно существование сверхъестественного?

На сегодняшний день «деятельность астрологов и медиумов» значится в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности в разделе «Прочие персональные услуги» наряду с эскортом, брачными агентствами, наемными писателями, салонами тату и платными туалетами.

Бесхозный миллион

Над подобными инициативами часто посмеиваются и воспринимают их как способ попиариться для отдельных политиков. Но реальность такова, что экстрасенсы, маги и медиумы как ни в чем не бывало работают, берут деньги, а некоторые даже считаются лидерами мнений. В федеральных СМИ появляются новости с заголовками «Экстрасенс объяснил причины развода Степаненко и Петросяна» или «Маг оценил шансы сборной России на победу в ЧМ». Шоу «Битва экстрасенсов» не покидает двадцатку самых популярных телепрограмм (по версии Mediascope) и запускает вот уже 19-й сезон.

Многочисленные разоблачения не отбивают интерес россиян к передаче. Ни один из ее участников не смог доказать свои способности в рамках наблюдаемого эксперимента, который проводят организаторы премии Гарри Гудини. Она была создана в 2015 году по аналогии с премией известного иллюзиониста Джеймса Рэнди. Впервые он предложил выплатить $1 тыс. первому, кто докажет сверхъестественные способности под наблюдением, в 1964 году. Сейчас награда уже составляет $1 млн. Деньги в целости и сохранности до сих пор — никто за полвека так и не смог пройти тест. И это при том, что подобные задания в той же «Битве экстрасенсов» — например, найти среди 10 одинаковых емкостей одну с золотым кольцом — проходят левой пяткой.

Фото: commons.wikipedia.org/James Randi Educational Foundation Джеймс Рэнди, канадско-американский иллюзионист и научный скептик

Научных экспериментов, доказывавших существование экстрасенсорики, нет. Но хватает тех, которые вывели на чистую воду тех, кто наживается на вере людей в чудеса. Феномен популярности гороскопов и проницательности гадалок объяснили эффектом Барнума, или эффектом субъективного подтверждения — это когда обобщенные описания человек воспринимает как созданные специально под него.

«Есть знаменитый эксперимент, когда взяли группу студентов, провели с ними личностный тест и просили оценить, насколько правдивые получились результаты. Подавляющее большинство студентов заявили, что полученное описание их личности очень похоже на правду, а потом выяснилось, что им всем выдали один и тот же результат, который был взят из гороскопа», — рассказывает биолог, автор книги «Защита от темных искусств» о научных объяснениях паранормальных явлений Александр Панчин.

Долой скепсис

Доводы ученых для большинства россиян — не аргумент, если верить социологическим опросам. По данным ВЦИОМа, 59% жителей страны полагают, что деятели науки скрывают от них правду. Другой опрос показал, что 36% россиян верят в колдовство, а больше четверти лично сталкивались с порчей, сглазом и другими проявлениями магии. Для многих деревенских жителей пойти к бабке — норма.

«Вся беда в том, что в силу некоторых историко-культурных традиций в России критическое мышление никогда не было в почете. В нашей стране уже в XVIII и XIX веках были замечательные ученые, но они не в такой степени определяли общественную атмосферу, как религия, искусство и литература», — считает доктор философских наук, член комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН Валерий Кувакин. Свободное мышление, по его словам, подавляло и крепостничество. В конечном счете по многим причинам здоровый скептицизм в России воспринимается как пессимизм и в целом явление негативное.

экстрасенсы Посвящение учеников в центре психологии и классической космоэнергетики «Иклин» Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Сейчас интерес к паранормальному еще и подогревают телевидение и СМИ, сетуют борцы с лженаукой (хотя большинство из них экстрасенсорику таковой не считают). Мало того что миллионы людей слушают экстрасенсов, магов и целителей в эфире, так последователи оккультных учений встречаются и в научных кругах. Председатель комиссии РАН по борьбе с лженаукой Евгений Александров обнаружил, что доктор медицинских наук Сергей Коновалов, на тот момент сотрудник Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии РАМН, собирает залы, где проводит «сеансы массового исцеления от всех болезней с явными признаками оккультизма». При этом руководство института, как утверждал академик, отказывалось его увольнять.

В этом году на сайте петиций change.org появилась петиция за запрет «массовых оккультно-религиозных семинаров-сеансов доктора Коновалова С.С.», пропагандирующего информационно-энергетическое учение. Пока одни бьют тревогу и рассказывают о неуправляемых родственниках, решающих все проблемы буклетами «доктора», другие рассыпаются в комплиментах «спасительному учению».

Диагностика негатива

Абонемент на «научно-просветительские семинары» Сергея Коновалова стоит 3,5–4 тыс. рублей. Представим, что на них соберется хотя бы тысяча людей (а академик Евгений Александров заявлял, что тот собирает целые стадионы) — уже порядка 4 млн рублей.

Затраты на услуги магов, целителей, экстрасенсов могут достигать стоимости квартиры, а то и больше. Дешевле всего пообщаться с обладателем «сверхъестественных способностей» онлайн — например, за «диагностику негатива» рекламирующая свои услуги в соцсетях «лесная ведьма» запрашивает 500 рублей. Расклад на картах обойдется от тысячи и больше, консультации по Skype — в среднем 3 тыс. рублей. Гарантии — от стопроцентных до «зависит от сознательности клиента».

экстрасенсы Заверенных специалистами цифр нет и не может быть — рынок полностью находится в тени, соответственно атмосфере, которую создают колдуны Фото: Depositphotos

В 2013 году главный кардиолог Москвы Юрий Бузиашвили заявил, что россияне в год тратят на мистические услуги более $30 млрд, что соразмерно бюджету крупного города. Этой цифре он противопоставлял затраты на медицинское лечение за рубежом — $17 млрд. Откуда Бузиашвили взял такую статистику, неизвестно. Депутат Владимир Петров приводил совсем другие показатели — $2 млрд в год. Заверенных специалистами цифр нет и не может быть — рынок полностью находится в тени, соответственно атмосфере, которую создают колдуны.

Верну мужа, вытащу из тюрьмы

Как бы они ни пытались сделать свой образ волшебным, новостные сводки пестрят совсем не сказочными историями. В ноябре воронежский суд вынес приговор женщине, которая за экстрасенсорные сеансы взяла с пяти человек в общей сложности более 28 млн рублей. За такие суммы она среди прочего обещала скостить тюремный срок двум мужчинам, обвиняемым в убийстве. В итоге они получили максимальное наказание — как и сама экстрасенс, которую суд приговорил к шести годам лишения свободы за мошенничество.

Уголовное дело по той же статье возбудили в Астраханской области по заявлению местного жителя, который отдал колдуну 400 тыс. рублей. В такую сумму маг оценил амулеты и ритуальные зелья, которые должны были вернуть мужчине жену. Супруга всё же ушла к другому мужчине, а астраханец, обманутый колдуном, пошел в полицию. И это — лишь пара недавних случаев.

экстрасенсы Частнопрактикующий маг-целитель Георгий Мартиросян, задержанный по подозрению в убийстве трех женщин, в Таганском суде Москвы Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Население нужно защитить от мошенников, играющих на чувствах, настаивали законодатели. В некоторых западных странах действуют подобные законодательные нормы. Например, в Румынии предсказателей, медиумов, ведьм и других представителей «магических профессий» признали частными предпринимателями и обложили 16-процентным налогом. В соседней Белоруссии ввели лицензирование психологических услуг, под которые подвели и экстрасенсов. В США всё зависит от штата: в Нью-Йорке, например, магические услуги за деньги считаются мелким преступлением.

В российском законодательстве упоминается народная медицина в документе об основах охраны здоровья — она как раз исключает оккультизм и магию. Из всех предложенных законопроектов наиболее реалистичным выглядел запрет на рекламу услуг гадалок, экстрасенсов и магов на телевидении и радио, однако Госдума его отклонила.