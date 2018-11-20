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В Москве предложили создать реестр лжемагов

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Фото: Depositphotos
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Председатель комиссии столичного парламента по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев предложил создать реестр лжемагов и объединить всех экстрасенсов в профессиональную ассоциацию. Об этом 20 ноября сообщает «Москва 24».

По его словам, в столице очень много колдунов и магов, для которых необходимо создать квалифицированную ассоциацию, которая в Сети сможет давать оценку их работе.

Палеев также отметил, что реестр колдунов-аферистов позволит дать правовую оценку их действиям.

1 октября сообщалось, что в Москве планируют открыть местный Хогвартс. В нем будут организованы курсы по магической защите для бизнесменов и политиков. Хогвартс — вымышленная школа волшебников из вселенной «Гарри Поттера». 

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