Житель Иркутской области отомстил экстрасенсу за предсказание смерти родственника

Нестандартным образом отомстил житель поселка Мишелевка Иркутской области экстрасенсу за то, что тот предсказал смерть его родственника. Мужчина подозревается в поджоге автомобиля Daewoo Nexia в селе Грановщина Иркутского района Иркутской области. Машина принадлежала почитателю оккультных наук. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Согласно материалам следствия, поджог авто был совершен из-за мести. По предварительным данным, мужчина обратился к потерпевшему с просьбой разыскать родственника, который пропал в прошлом году. За сеанс он заплатил пять тысяч и услышал, что близкого человека уже нет в живых. Но позже другие экстрасенсы, к которым обращался подозреваемый, заявили, что пропавший здоров и невредим.

По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога».

15 мая актер и экс-ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Михаил Пореченков поддержал законопроект об ограничении рекламы продавцов мистических услуг, включая гадалок, экстрасенсов и астрологов.