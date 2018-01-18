Скончался участник «Битвы экстрасенсов» Ямпольский

Участник шоу «Битва экстрасенсов» Константин Ямпольский скончался в минувший вторник на 34-м году жизни.

По предварительным данным, причиной смерти известного воронежского мага стала острая коронарная недостаточность. Коллеги и друзья Ямпольского организовали в соцсетях сбор средств на похороны экстрасенса. Прощание начнется 18 января в Воронеже в 10:00 на ул. Ипподромная, 82.

«Костя не имеет близких людей, поэтому мы надеемся организовать его достойные проводы в последний путь силами нашего театрального сообщества. Просим вас проявить милосердие и принять участие в организации церемонии прощания и похорон человека, учившегося с нами на одном факультете», — написали выпускники театрального факультета Воронежского института искусств.

Ямпольский запомнился телезрителям как наиболее яркий участник 10-го сезона «Битвы экстрасенсов». В сентябре 2017-го его признали самым лучшим воронежским экстрасенсом в телепроекте «Сверхъестественный отбор».