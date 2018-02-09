Ясновидящей из Воронежа грозит 10 лет за обряды по «решению» проблем

Целительница из Воронежа, которая пообещала «решить» проблемы нескольких местных жителей путем проведения обрядов за 28 млн рублей, пойдет под суд. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на областную прокуратуру.

Следователи установили, что с лета 2014 года по март 2015 года женщина по имени Светлана Диденко создала иллюзию о том, что является ясновидящей, которая может просматривать и решать сложные жизненные ситуации.

Используя психологическое воздействие, аферистка проводила с потерпевшими сеансы, на которых последние передавали ей деньги под предлогом улучшения финансового положения. Таким способом ей удалось обмануть пять доверчивых граждан на вышеупомянутые 28 млн рублей, которые своих проблем так и не решили.

По данным суда, «ясновидящая» не работает, по вызовам следователя не являлась, однако ее удалось задержать 31 октября 2017 года. Свою вину обвиняемая не признала. Ей грозит 10 лет лишения свободы по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Ранее портал iz.ru сообщал, что Госдума хочет ужесточить наказание для экстрасенсов для борьбы с теми из них, кто занимаются вымогательством.