Не дыней единой: Узбекистан становится для россиян новой Грузией

Об узбекском гостеприимстве ходят легенды. Еще в 1968 году на экраны вышел фильм «Ташкент — город хлебный» по сценарию Кончаловского, Неверова и Тарковского. С тех пор радушия здесь меньше не стало, правда, в последнее десятилетие поездки в Узбекистан были сильно осложнены бюрократической волокитой, тотальными запретами и километровыми очередями на паспортный контроль на границе. Всё начало меняться несколько лет назад, а в марте этого года страна и вовсе вошла в список любимых направлений россиян для путешествий с детьми. Корреспондент «Известий» отправился в Узбекистан образца 2019 года и понял, что через пару лет российских туристов здесь будет столько же, сколько сегодня в Грузии.

Путь

Трехсотместный Airbus A333-300 «Аэрофлота», вылетающий из Шереметьево в Ташкент, заполнен под завязку. Половина салона, судя по всему, российские туристы, еще треть — европейцы. Часть мест занимают узбекские спортсмены, возвращающиеся с каких-то соревнований. Гастарбайтеров — практически нет.

Билеты Москва — Ташкент — Москва я покупал примерно за месяц до поездки. Цена приличная, но не пугающая, — около 14,5 тыс. рублей . Сопоставимую сумму в сезон отдадите за билеты на море.

Полет занимает от четырех часов, на маршруте работает несколько российских перевозчиков и национальная авиакомпания Узбекистана Uzbekistan Airways. Кроме того, лететь можно не только в Ташкент, а сразу в Самарканд, Бухару, Хиву и еще несколько узбекских городов.

Узбекистан Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Есть еще поезда и автобусы, но этот путь не для туристов — долго, дорого, незачем.

Контроль

Первое, с чем сталкивается турист в Узбекистане, — пограничный и таможенный контроль. За годы независимости он стал притчей во языцех. На вылете из страны у одного моего знакомого пытались найти «спрятанные доллары» в самых неожиданных местах, другой потратил на общение с пограничниками шесть часов, третий, бывший гражданин Узбекистана, зачем-то взял с собой в поездку узбекский паспорт и в итоге лишился четырех тысяч долларов (улаживал формальности).

Два часа ночи. Из самолета в международный терминал аэропорта Ташкент нас везут автобусами. На улице тепло, в терминале — шесть кабинок пограничников. Короткая очередь, сотрудник в сияющей белой рубашке и зеленом галстуке. Штампы в моем паспорте пролистывает за минуты, коротко интересуется, первый ли раз я въезжаю в Узбекистан по этому паспорту, и ставит заветный штамп. После подсказывает, где поменять валюту в это время (обменник у первого погранокошка) и куда обычно приезжает такси (30 м от входа в терминал, дорога за фонтаном).

Узбекистан Фото: Depositphotos

В Узбекистан я прилетаю один, обратно же летим всей семьей (жена, ребенок и мои родители). Первый кордон контроля еще на улице — проверяют паспорта, второй — на входе в здание терминала (багаж — в рентгеноаппарат, паспорта — пограничнику, пассажиры — в рамку металлодетектора). В общем, ничего примечательного: 10 минут на все формальности, улыбчивые пограничники и сотрудники аэропорта, цена в кафе — в пару раз ниже, чем в Москве.

Важно: Иностранцы в Узбекистане должны регистрироваться в каждом отеле. Во время поездки вам будут давать небольшие бланки регистрации или присылать их скриншоты. Этого достаточно, чтобы у пограничников не возникло никаких вопросов. Только не забывайте их просить в отелях. Впрочем, проверка регистрации на границе выборочная, но штраф — большой.

Полиция

Я вырос в Узбекистане. Однажды со сложенными в сумку 800 купюрами по тысяче сумов (тогда это было около $500) ехал на метро за компьютером. Ехал с приятелем, который разбирается в технике. Его остановили, раздели догола, полностью прощупали и отпустили. Я уехал, не дожидаясь, — останови они меня, и компьютер так бы и остался мечтой.

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин Полицейский на площади в Самарканде

В эту поездку я очень часто перемещался без паспорта в кармане, ловил себя на мысли, что так нельзя, но опять забывал его в отеле. Еще пару лет назад первый попавшийся страж порядка устроил бы мне допрос с пристрастием, продержал пару часов в клетке или развел на бакшиш. Сейчас полицейские улыбаются, подсказывают дорогу и желают хорошего дня.

Кстати, в отличии от Грузии, чтобы изменить отношение, не понадобилось даже полностью разгонять правоохранительные органы. Достаточно было поменять руководство, лишить всемогущий СНБ (местный аналог ФСБ) большей части полномочий и дать установку «не трогать туристов».

Туристы

Первые шаги к либерализации правил въезда и превращения страны в туристический центр начались после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Главой государства стал не особо известный до того за пределами республики Шавкат Мирзиеев. Каримову в Самарканде неподалеку от мавзолея Тамерлана воздвигли собственную усыпальницу с гробом из чистого оникса, а Мирзиеев неожиданно открыл границы для граждан 27 стран. И туристы поехали.

Тренд на рост начался в 2017 году, когда страну посетили 2,5 млн иностранцев. По данным UzNews.uz, в 2018 году эта цифра выросла вдвое — до 5,35 млн человек.

«Наибольшей популярностью пользуются туры по городам, через которые проходил Великий шелковый путь: Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива. Средняя продолжительность маршрута 5–7 дней. Растет интерес и к альтернативным маршрутам: турам на Арал, орнитологическим и паломническим поездкам», — говорит управляющий партнер узбекистанской туристической компании Canaan Travel Роман Кан.

Эксперт отмечает, что компания работает на рынке уже 12 лет, но такого количества туристов в Узбекистан еще не приезжало. По данным Canaan Travel, в этом году средняя стоимость турпоездки по Узбекистану (без учета международного перелета) составляет около $380 на человека (порядка 25 тыс. рублей).

Его слова подтверждаются практикой. Места в приличных самаркандских и бухарских отелях забронированы на весь высокий сезон (апрель-июнь), а на ужин в рестораны приходится записываться за несколько дней.

Спастись от толп туристов можно только в горах. На территории страны расположен западный Тянь-Шань, но современная инфраструктура, как и путешественники, сюда еще почти не добрались. В горах можно найти пару неплохих отелей, древние подъемники, настоящие альпийские луга, пасечников с вкуснейшим медом и вечно покрытые снегом вершины Чаткальского хребта.

Узбекистан Фото: Global Look Press/Michael Runkel/imageBROKER.com

Впрочем, уже в ближайшее время ситуация изменится. На завершающем этапе строительства находится первый в Узбекистане горнолыжный курорт Amirsoy. Им управляет компания PGI Management, работающая на рынке горнолыжных курортов с 1957 года . Сейчас под ее управлением находятся объекты в Андорре, Азербайджане, Казахстане, Франции, Турции и Аргентине.

В 2019 году в Amirsoy заработают 10 трасс, пять подъемников, три ресторана, два отеля и пункты проката инвентаря.

Кстати, россиянам для поездки в Узбекистан достаточно загранпаспорта. Без дополнительных формальностей на территории страны можно находиться до трех месяцев. Главное, не забывать делать регистрацию.

Деньги

Валюту Узбекистана — сумы — до недавнего времени сложно было назвать свободно конвертируемой. Официальный курс, по которому можно было обменять деньги в банках, в разы отличался от «базарного» (в худшую сторону). Привычная картина: базар, кучка мутных менял, $100 из кармана в обмен на 800 тыс. в пластиковом пакете. А еще иногда за незаконные валютные операции вы могли встретиться с полицейским. И отдать все полученные деньги — как «вещдок». Да, крупнейшая купюра до недавнего времени — 5 тыс. сумов. $100 — минимум 160 купюр, байки про чемоданы денег — совсем не байки.

Сегодня в ходу купюры по 10, 50 и 100 тыс. сумов. Курс во всех обменниках и банках (а они теперь почти на каждом шагу) чуть ли не фиксированный — за $100 дают около 840 тыс. сумов. Вместе с деньгами выдают бумажку, удостоверяющую факт обмена, — не теряйте, без нее обменять деньги обратно при вылете не получится.

Узбекистан Национальная валюта Узбекистана — узбекский сум Фото: Depositphotos

На базарах, в некоторых магазинах и отелях можно заплатить долларами, но это, конечно, не очень выгодно. Там, где обменников нет (например, в горах), деньги вам с удовольствием поменяют в магазине.

А вот расплатиться картой всё еще проблематично. Где-то принимают только MasterCard, где-то — Visa, чаще — только карты узбекских банков, но в подавляющем большинстве мест — только наличные. Кстати, за снятие наличных даже с премиальных карт и оплату услуг еще и комиссию берут.

Транспорт

В апреле 2018 года в Ташкент пришел сервис «Яндекс.Такси», за ним подтянулись другие крупные местные и зарубежные компании, и теперь привычным делом стал заказ машины через интернет. Поездка через полгорода по тарифу «эконом» обойдется рублей в 140 – 150, за поездку бизнес-классом отдадите 200 с хвостиком. В общем, я катался исключительно бизнес-классом.

Большинство местных таксистов ездят на газе, так что если у вас багаж, предупреждайте об этом заранее — иначе ваши вещи просто могут не влезть в багажник, где уже вольготно расположился баллон с метаном.

Узбекистан Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Если поднять руку у дороги, за минуту поймаете три-четыре машины. Цены зачастую даже ниже, чем в официальных такси.

Кроме того, в Узбекистане очень популярен Taxi Sharing. Это когда такси подбирает по дороге других пассажиров. Такие поездки обходятся дешевле, но могут занять чуть больше времени. Отдельная разновидность Taxi Sharing — машины, работающие на определенном маршруте, тут цены просто смешные. Например, поездка из Ташкент в Янгиюль (райцентр в 30 км от города) на шер-такси обойдется в 35 рублей.

По причине дешевизны такси городской транспорт в Узбекистане для туриста интереса практически не представляет. Исключение — ташкентское метро. Да, иногда в Ташкенте бывают серьезные пробки, но главное — метро здесь действительно очень красивое, а поездка стоит всего 8,5 рубля.

В Самарканд и Бухару удобней всего добираться «Афросиабом» — местный аналог «Сапсана» по цене российского плацкарта. Есть три класса вагонов. Самый недорогой уже очень комфортный, в бизнесе побольше места для ног, первый класс стоит как купе в наших поездах. В пик сезона билеты купить проблематично. Они продаются в интернете, но не всегда. Часть «придерживают» в офлайне — чтобы их купить, придется потратить еще немного денег «на помощь кассирам».

Узбекистан «Афросиаб» на центральном вокзале Ташкента Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тимур Юсупов

Из Ташкента до Самарканда «Афросиаб» идет 2,5 часа, до Бухары — еще полтора. Альтернатива — самолет. Перелет из столицы в Самарканд займет около часа и будет стоить от 1200 рублей. Кстати, Узбекистан — отличное место, чтобы наконец попробовать бизнес-класс. За перелет в тот же Самарканд попросят всего 4 тыс. рублей.

Вариант для суперэкономных любителей экзотики — шер-такси. За 4–5-часовую поездку отдадите всего 1300–1500 рублей.

Еще один вариант перемещения по стране — прокат автомобилей. В 2018 году в страну пришел первый крупный международный прокатчик — Sixt. Европейская компания сегодня работает в Ташкенте и Самарканде, причем взять машину можно в одном городе, а сдать в другом. В этом году прокатчик намерен открыть третий офис в Бухаре. Мне аренда машины на два дня с детским креслом и полным страховым покрытием (аналог нашей каско) обошлась в $60. Причем класс машины бесплатно повысили с эконома с ручной КПП до эконома с АКПП. В итоге съездил в горы на новой Nexia. Когда сел за руль на приборке красовался пробег в 275 км. За следующие 48 часов умудрился его удвоить и довести до 640 км.

Сервис

Модный ташкентский ресторан, названный на турецкий манер «Истанбул», — типичное заведение национальной кухни где-нибудь в центре Москвы. Иностранный шеф, вышколенный персонал, умеющий рассказать о любой позиции меню, уважение к постоянным гостям и коронный вопрос «всё ли понравилось». Увы, так пока не везде.

Самаркандский «Каримбек», который гид рекомендует как один из двух лучших заведений города, на поверку оказывается неплохим кафе с обшарпанными столами и не первой свежести столовыми приборами. Второй ресторан — «Самарканд» — выглядит лучше. Здесь и рубашки официантов выглажены тщательней, и знание меню они демонстрируют лучше, и языками владеют (в «Каримбеке» с этим проблемы).

Единственное, что связывает эти рестораны Узбекистана, — вкусная еда. Хотя, кажется, она в Узбекистане такова везде. И клянусь, порой шашлык за полдоллара в придорожной забегаловке оказывался не хуже, чем в шикарном ресторане. Впрочем, счет в шикарных ресторанах за двухнедельную поездку у нас ни разу не смог превысить 2 тыс. рублей за ужин на двоих с алкоголем. За эти деньги некоторые проблемы с сервисом легко простить.

Узбекистан Фото: Global Look Press/R. Philips/Arco Images GmbH

В Узбекистане (в основном в Ташкенте) представлены несколько фешенебельных международных отельных сетей (Sheraton, Hyatt, Wyndham, Lotte), цены там не для простых смертных. Основный вариант размещения в республике — гостевые дома разной степени комфорта. В последнее время появилось множество отелей условной категории в три звезды. Почему условной? Потому что никаких реальных звезд у таких отелей нет, но сервис примерно на уровне трехзвездочных.

Мы, например, останавливались в Meros Boutiq Hotel в Самарканде и Golden Bukhara в Бухаре. В первом хороший шведский стол и отличные кровати, во втором — завтраки от хозяйки отеля и номера в национальном стиле. Кстати, будьте готовы к тому, что на входе в отель вас попросят разуться — тут это в порядке вещей.

В Ташкенте снимали квартиры через Airbnb. Тут, как и везде, — не угадаешь. Первые дни жили в огромной квартире (метров 120) с дорогой мебелью и всей техникой за 4,5 тыс. рублей в сутки. Второй и третий вариант стоили столько же, только во втором был сильно хуже ремонт, а наглый хозяин третьей квартиры попросил еще и оплатить регистрацию. За что и получил честный негативный отзыв по итогу.

Продукты и вещи чаще всего покупают или в советского вида магазинах, или на рынках. Ташкент — исключение. Здесь есть несколько крупных торговых центров, например, Samarkand Darvoza. Идти туда стоит за качественной одеждой турецких брендов, которые в России не представлены.

А еще в Ташкенте бум кофеен и органического питания. Правда, цены в них даже выше, чем в Москве, так что за органическими помидорами лучше по старинке — на базар.

Базар

Центр жизни и место силы любого города и кишлака Узбекистана. Куда бы вы ни шли, как бы ни петляли, рано или поздно вы придете на базар. И что-нибудь купите. Отрез хан-атласа (узбекского шелка), корзинку клубники, ляган (большое блюдо) с национальным орнаментом или пичок (нож ручной работы).

Узбекистан Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тимур Юсупов

Только не идите на базар в первые дни поездки по стране — переплатите вдвое. Сначала вам нужно адаптироваться, привыкнуть к ценам с пятью нулями на конце и проникнуться культурой торга. А потом сможете молча скинуть цену на килограмм сухофруктов с 30 тыс. до 20. Торговаться здесь любят, еще больше любят уступать и дарить подарки.

Похвалите выкладку товара продавца, расскажите ему, что никогда в жизни не пробовали такого вкусного винограда/пахлава/изюма, спросите, как давно он занимается своим торговым делом, и будьте уверены, получите и хорошую скидку, и бонусы в довесок.