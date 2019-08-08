Росстат сообщил о резком подорожании черного хлеба

В России резко подорожал черный хлеб. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), которые приводит РБК.

По информации службы, за первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 7,7% к аналогичному периоду 2018 года. При этом хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подорожал больше всего. В июне 2019 года он стоил 50,54 рубля за килограмм, что на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.

Эксперты полагают, что цены на хлеб поднялись из-за подорожания сырья — пшеницы и муки. В марте этого года в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) сообщили, что по итогам года цены на хлеб 1-го и 2-го сортов могут подняться на 5–6%.

В конце июля Росстат сообщал, что цены на потребительские товары в России в период с 23 по 29 июля снизились на 0,1%. Это был первый за год случай дефляции. Подешевели, в частности, сахар-песок, подсолнечное масло, гречневая крупа и некоторые виды овощей.