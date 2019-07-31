Росстат впервые за два года зафиксировал дефляцию

Цены на потребительские товары в России в период с 23 по 29 июля снизились на 0,1%. Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстата), опубликованных на сайте ведомства 31 июля.

Снижение цен (дефляция) отмечено в 2019 году впервые. Инфляция неделей ранее находилась на уровне 0,1%.

«За прошедшую неделю цены на сахар-песок снизились на 1,2%, масло подсолнечное — на 0,3%, колбасы полукопченые, сосиски, сардельки, маргарин и крупу гречневую — на 0,2%», — отметили в Росстате.

Цены на овощи в среднем подешевели на 0,9%. Стоимость огурцов уменьшилась на 4%, картофеля — на 3,3%, лука — на 2,5%. Одновременно произошло подорожание томатов на 1,7%, пшена — на 0,6%, яиц куриных — на 0,5%.

Свинина и мясо кур выросли в цене на 0,4%, рыба мороженая и вермишель подорожали на 0,3%, консервы мясные, масло сливочное, сметана, творог жирный и рис — на 0,2%. Цены на бензин и дизельное топливо повысились на 0,1%.

Ранее в июле Росстат сообщил об увеличении числа россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года до 20,9 млн человек. Из этих данных следует, что уровень бедности в России вырос с 13,9 до 14,3%.