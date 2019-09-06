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Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой

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Фото: instagram.com/Rihana Oksana Petra
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Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V, который был женат на обладательнице титула «Мисс Москва-2015» Оксане Воеводиной, заявил о сожалении по поводу брака с россиянкой. По его словам, решения, которые он принимал в своей личной жизни, повергли народ в смятение и привели к раздорам в социальных сетях.

«Дворец Келантана глубоко возмущен и осуждает распространение в социальных медиа личных фотографий его королевского высочества султана Мухаммада V и всех неподобающих постов по поводу его частных и персональных дел», — цитирует официальное заявление султана Daily Mail.

В обращении отмечается, что Мухаммад V отрицает любые не соответствующие действительности и клеветнические комментарии, которые сопровождали фотографии.

Ранее в сентябре Воеводина выложила в Instagram несколько снимков со своим мужем и рассказала о его прошлой жене. Также россиянка отметила, что Мухаммад V считал детей «главной мечтой своей жизни».

В конце мая россиянка родила первенца Леона в одной из московских клиник, а уже спустя месяц пара подала на развод. По словам сингапурского правозащитника Ко Тиен Хуа, который утверждает, что представлял интересы Мухаммада при разводе, брак официально расторгли 1 июля. Также он заявил, что нет никаких объективных причин считать, что экс-король — биологический отец сына Воеводиной. При этом россиянка заявила, что готова сдать анализ на установление отцовства своего ребенка, чтобы доказать верность мужу — бывшему королю Малайзии Мухаммаду V и развеять слухи об измене.

Сама свадьба состоялась в ноябре 2018 года. В начале января Мухаммад V решил сложить с себя полномочия главы государства. По версии местных СМИ, после сложения полномочий бывший глава государства выразил желание вернуться в родной регион — султанат Келантан.

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