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Король Малайзии женился на «Мисс Москва – 2015»

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Свадьба короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и обладательницы титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаны Воеводиной состоялась в российской столице. Об этом сообщает портал Islam News.

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Церемония бракосочетания прошла в концертном зале Barvikha Concert Hall в четверг, 22 ноября. Отмечается, что на столах не было алкоголя, а вся еда была халяльной.

Издание также опубликовало фотографии с церемонии, которыми поделились в соцсетях некоторые гости.

В свою очередь, издание Rakyatku News уточняет, что Воеводина, по некоторым данным, приняла ислам и еще до свадьбы была замечена в хиджабе.

Оксана Воеводина завоевала титул «Мисс Москва» в возрасте 22 лет.

В начале ноября обладательницей титула «Мисс Земля» в 2018 году стала 23-летняя жительница Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Всего в мероприятии принимали участие 86 конкурсанток.

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