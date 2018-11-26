Король Малайзии женился на «Мисс Москва – 2015»

Свадьба короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и обладательницы титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаны Воеводиной состоялась в российской столице. Об этом сообщает портал Islam News.

Церемония бракосочетания прошла в концертном зале Barvikha Concert Hall в четверг, 22 ноября. Отмечается, что на столах не было алкоголя, а вся еда была халяльной.

Издание также опубликовало фотографии с церемонии, которыми поделились в соцсетях некоторые гости.

В свою очередь, издание Rakyatku News уточняет, что Воеводина, по некоторым данным, приняла ислам и еще до свадьбы была замечена в хиджабе.

Оксана Воеводина завоевала титул «Мисс Москва» в возрасте 22 лет.

В начале ноября обладательницей титула «Мисс Земля» в 2018 году стала 23-летняя жительница Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Всего в мероприятии принимали участие 86 конкурсанток.