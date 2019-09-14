Сноуден рассказал о тайной свадьбе в Москве

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден два года назад тайно женился в России на своей давней подруге Линдсей Миллс. Выдержки из интервью со Сноуденом были опубликованы в The Guardian в преддверии выхода его книги «Личное дело».

Сноуден встречался с Миллс с 2009 года. Впоследствии она переехала к нему в Россию, что стало известно в 2014 году. Американец признался, что когда открыл ей дверь своей московской квартиры, был готов получить пощечину за то, что покинул ее без объяснения причин. Они поженились в 2017 году в московском ЗАГСе.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете. После этого он бежал в РФ. В августе того же года он получил временное убежище в России, через год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году вид на жительство продлили до 2020 года.

13 сентября Сноуден, получивший убежище в России, рассказал также, что мог бы вернуться в Соединенные Штаты лишь в том случае, если бы надеялся на объективное рассмотрение его дела.